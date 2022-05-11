تجميد البويضات.. لحفظ حق الأمومة
هل كل امرأة ذات طموح وتسعى لتحقيق أحلامها عليها أن تختار بين هذا الحلم وحقها في الأمومة؟.. هل دقات عقارب ساعة المرأة البيولوجية ستلاحق لا محالة جميع النساء؟ تابعونا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست" لمعرفة المزيد عن تجميد البويضات كضمان وحافظ لخصوبة المرأة لعقود مستقبلية.
يا عرب.. الغلاء قادم
جائحة عالمية شلت كافة مناحي الحياة، تبعتها مباشرة حرب بين أكبر مصدري القمح و الطاقة باشكالها فى العالم، ارتفع سعر البترول عالميا ما يعني ارتفاع سعر كل شئ، تضخم لا تجاريه زيادة الرواتب فى اي مكان، فما التحدي الذي يحدق بنا جميعا وما الذي علينا فعله للتخفيف من تاثيره؟
الانترنت.. جيل ثالث؟
الويب ٣ يعني ان اي من شركات التكنولوجيا العملاقة لن تحصل على معلوماتنا الشخصية بعد الآن، وان ما نقوم بالبحث عنه -أي كان- سيظل جزء من حياتنا الشخصية ولن يوزع لدافع اعلى سعر، و نحن المستخدمين الافراد سنكون اصحاب الكلمة الاولى و الاخيرة فى من نريد ان نشارك معلوماتنا معه ام لا
الجائحة ليست بهذا السوء - الموسم الخامس
ماذا لو قلت لكم إنه في الماضي السحيق مرت سنوات كانت درجة الحرارة في شرقنا الأوسط
لا تتعدى درجتين مئويتين في الصيف؟!
ماذا لو سألتكم: هل المليون ضحية لكوفيد 19 بالرغم من بشاعتها
توجد مقابلها في التاريخ مصائب ذهب ضحيتها ما يقارب 50 مليون شخص
هل ستبدو جائحة كورونا بهذا السوء؟
تابعونا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست"
لأحدثكم عما قد تكون أسوأ مرحلة مرت على الجنس البشري
تجميد البويضات.. لحفظ حق الأمومة