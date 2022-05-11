تجميد البويضات.. لحفظ حق الأمومة

الويب ٣ يعني ان اي من شركات التكنولوجيا العملاقة لن تحصل على معلوماتنا الشخصية بعد الآن، وان ما نقوم بالبحث عنه -أي كان- سيظل جزء من حياتنا الشخصية ولن يوزع لدافع اعلى سعر، و نحن المستخدمين الافراد سنكون اصحاب الكلمة الاولى و الاخيرة فى من نريد ان نشارك معلوماتنا معه ام لا