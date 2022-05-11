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تجميد البويضات.. لحفظ حق الأمومة

تجميد البويضات.. لحفظ حق الأمومة

كلام منطقي

هل كل امرأة ذات طموح وتسعى لتحقيق أحلامها عليها أن تختار بين هذا الحلم وحقها في الأمومة؟.. هل دقات عقارب ساعة المرأة البيولوجية ستلاحق لا محالة جميع النساء؟ تابعونا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست" لمعرفة المزيد عن تجميد البويضات كضمان وحافظ لخصوبة المرأة لعقود مستقبلية.

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تجميد البويضات.. لحفظ حق الأمومة

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