عن النفط.. وأشياء أخرى
الحزب الديمقراطي الأميركي يعاني داخليا وخارجيا، والتصويت على شعبية الرئيس منخفض لمستويات قياسية، انتخابات تمهيدية على وشك البدء ونصفية بعدها بشهور قليلة، على ما يبدو أن الحزب الديمقراطي يبحث عن شماعة لتغطية سوء إدارته، فوجد بعض أعضائه في مشروع "نوبك" NOPEC ضالتهم كمحاولة لتحويل الانتباه من القصور الداخلي إلى الساحة الدولية.. تابعونا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" لمعرفة المزيد عن مشروع قانون NOPECوتبعاته.
تجميد البويضات.. لحفظ حق الأمومة
هل كل امرأة ذات طموح وتسعى لتحقيق أحلامها عليها أن تختار بين هذا الحلم وحقها في الأمومة؟.. هل دقات عقارب ساعة المرأة البيولوجية ستلاحق لا محالة جميع النساء؟ تابعونا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست" لمعرفة المزيد عن تجميد البويضات كضمان وحافظ لخصوبة المرأة لعقود مستقبلية.
يا عرب.. الغلاء قادم
جائحة عالمية شلت كافة مناحي الحياة، تبعتها مباشرة حرب بين أكبر مصدري القمح و الطاقة باشكالها فى العالم، ارتفع سعر البترول عالميا ما يعني ارتفاع سعر كل شئ، تضخم لا تجاريه زيادة الرواتب فى اي مكان، فما التحدي الذي يحدق بنا جميعا وما الذي علينا فعله للتخفيف من تاثيره؟
الانترنت.. جيل ثالث؟
الويب ٣ يعني ان اي من شركات التكنولوجيا العملاقة لن تحصل على معلوماتنا الشخصية بعد الآن، وان ما نقوم بالبحث عنه -أي كان- سيظل جزء من حياتنا الشخصية ولن يوزع لدافع اعلى سعر، و نحن المستخدمين الافراد سنكون اصحاب الكلمة الاولى و الاخيرة فى من نريد ان نشارك معلوماتنا معه ام لا
عن النفط.. وأشياء أخرى