الحب في زمن الخوارزميات

من منا لا يحلم بإيجاد أفضل شخص لنقتسم معها أو معه رحلة الحياة؟ مواصفات الشخص المناسب هي كلاسيكية من حيث الشكل، التعليم، العائلة، الوظيفة والمركز الاجتماعي.. إلخ، ماذا لو قلت لكم إن أكبر دراسة تمت للآن فى هذا المجال سمت هذه المواصفات بغير المهمة وأنها لا تعني أبدا أننا لو قابلنا شخصا يحملها فسنكون في علاقة زوجية ناجحة إذا أردتم معرفة ماذا يساعد على إيجاد شريك مناسب تابعوني في حلقتي الجديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست"