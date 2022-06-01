الأمن الغذائي والعولمة.. الجانب المظلم
تأمين أي دولة لغذاء مواطنيها هو حق من حقوق الإنسان بحسب ميثاق الأمم المتحدة، والغريب أنه يسمى "أمن غذائي"، سبب ربط الأمن بالغذاء هو لأن الغذاء يستعمل لتركيع الدول وشعوبها، فى وطننا العربي نحن نستورد ثلثي غذائنا من الخارج وأي هزة ولو بسيطة فى معادلة الاستيراد تؤثر بشكل أو بآخر على الأمة بكاملها، فما وضع وطننا العربي وأمنه الغذائي في ظل التطورات الجارية على الساحتين السياسية والعسكرية الآن؟ إذا أردتم أن تعرفوا فتابعوني فى حلقتي الجديدة لهذا الأسبوع من "كلام منطقى" على "العربية بودكاست"
الحب في زمن الخوارزميات
من منا لا يحلم بإيجاد أفضل شخص لنقتسم معها أو معه رحلة الحياة؟ مواصفات الشخص المناسب هي كلاسيكية من حيث الشكل، التعليم، العائلة، الوظيفة والمركز الاجتماعي.. إلخ، ماذا لو قلت لكم إن أكبر دراسة تمت للآن فى هذا المجال سمت هذه المواصفات بغير المهمة وأنها لا تعني أبدا أننا لو قابلنا شخصا يحملها فسنكون في علاقة زوجية ناجحة إذا أردتم معرفة ماذا يساعد على إيجاد شريك مناسب تابعوني في حلقتي الجديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست"
عن النفط.. وأشياء أخرى
الحزب الديمقراطي الأميركي يعاني داخليا وخارجيا، والتصويت على شعبية الرئيس منخفض لمستويات قياسية، انتخابات تمهيدية على وشك البدء ونصفية بعدها بشهور قليلة، على ما يبدو أن الحزب الديمقراطي يبحث عن شماعة لتغطية سوء إدارته، فوجد بعض أعضائه في مشروع "نوبك" NOPEC ضالتهم كمحاولة لتحويل الانتباه من القصور الداخلي إلى الساحة الدولية.. تابعونا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" لمعرفة المزيد عن مشروع قانون NOPECوتبعاته.
تجميد البويضات.. لحفظ حق الأمومة
هل كل امرأة ذات طموح وتسعى لتحقيق أحلامها عليها أن تختار بين هذا الحلم وحقها في الأمومة؟.. هل دقات عقارب ساعة المرأة البيولوجية ستلاحق لا محالة جميع النساء؟ تابعونا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست" لمعرفة المزيد عن تجميد البويضات كضمان وحافظ لخصوبة المرأة لعقود مستقبلية.
الأمن الغذائي والعولمة.. الجانب المظلم