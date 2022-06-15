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الكلبة لايكا إلى ستارلينك.. حروب الفضاء

الكلبة لايكا إلى ستارلينك.. حروب الفضاء

كلام منطقي

في زمن غير تقليدي تغيرت ساحات الحروب التقليدية ولم تعد تقتصر على الأرض أو البحر أو الجو، بل أصبحت في الفضاء أيضا. فهل يمكن أن تدخل الأقمار الصناعية التي يعج بها مدار كوكبنا على المعادلة؟ وماذا سيحصل لو تم استهداف أحد هذه الأقمار التي يعد البعض منها عين الجيوش التي تعتمد عليها؟ وأين نحن العرب من كل ذلك؟.. لمعرفة المزيد تابعونا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست".

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ولكن ماذا لو اكتشف العلم أن 40-70% من أسباب هذه السمنة هي أسباب جينية ووراثية..

٤٦ دقيقة منذ 1 أسبوع

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٤٤ دقيقة 01 يونيو ,2022

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٤٩ دقيقة 18 مايو ,2022

الكلبة لايكا إلى ستارلينك.. حروب الفضاء

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