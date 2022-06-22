خرزة زرقاء

في زمن غير تقليدي تغيرت ساحات الحروب التقليدية ولم تعد تقتصر على الأرض أو البحر أو الجو، بل أصبحت في الفضاء أيضا. فهل يمكن أن تدخل الأقمار الصناعية التي يعج بها مدار كوكبنا على المعادلة؟ وماذا سيحصل لو تم استهداف أحد هذه الأقمار التي يعد البعض منها عين الجيوش التي تعتمد عليها؟ وأين نحن العرب من كل ذلك؟.. لمعرفة المزيد تابعونا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست".