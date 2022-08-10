ضرب ضرب ضرب
ركود لم يشهد له مثيل فى امريكا منذ اكثر من اربعين سنة، اوووبا و انخفاض عملتها مؤخرا يعد الاوروبيين بمستقبل قريب كئيب، سيريلانكا و انقلاب على خلفية دين عام يتجاوز ٥١ مليار دولار، امريكا اللاتينية ليست بحال افضل فالاقتصاد الارجنتيني يترنح تحت وطأة تضخم ساحق، القائمة طويلة، ونحن العرب رغم تنوع درجات اقتصادنا لسنا بمأمن، فكيف نحتاط كافراد على الاقل حين يصل الركود-لا قدر الله- الى بلداننا، لمعرفة نصائح الخبراء و الممارسات الصحيحة تابعوني فى حلقة جديدة من كلام منطقي على العربية بودكاست
خرزة زرقاء
"صاحب عين حمرا أو حارة" وصف متداول منذ الأزل وذكر في كل الأديان السماوية، تعالوا معي لنبحث بالتفصيل عن أسبابه وتعريفه وكيف تعرف إذا ما كان في وسطكم حساد وغيورون وكيف تتعاملون معهم، والفرق في الغيرة بين الرجال والنساء، وإذا ما كانت درجة الغيرة تختلف حسب الفئة العمرية.. كل هذا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست"
الكلبة لايكا إلى ستارلينك.. حروب الفضاء
في زمن غير تقليدي تغيرت ساحات الحروب التقليدية ولم تعد تقتصر على الأرض أو البحر أو الجو، بل أصبحت في الفضاء أيضا. فهل يمكن أن تدخل الأقمار الصناعية التي يعج بها مدار كوكبنا على المعادلة؟ وماذا سيحصل لو تم استهداف أحد هذه الأقمار التي يعد البعض منها عين الجيوش التي تعتمد عليها؟ وأين نحن العرب من كل ذلك؟.. لمعرفة المزيد تابعونا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست".
الأمن الغذائي والعولمة.. الجانب المظلم
تأمين أي دولة لغذاء مواطنيها هو حق من حقوق الإنسان بحسب ميثاق الأمم المتحدة، والغريب أنه يسمى "أمن غذائي"، سبب ربط الأمن بالغذاء هو لأن الغذاء يستعمل لتركيع الدول وشعوبها، فى وطننا العربي نحن نستورد ثلثي غذائنا من الخارج وأي هزة ولو بسيطة فى معادلة الاستيراد تؤثر بشكل أو بآخر على الأمة بكاملها، فما وضع وطننا العربي وأمنه الغذائي في ظل التطورات الجارية على الساحتين السياسية والعسكرية الآن؟ إذا أردتم أن تعرفوا فتابعوني فى حلقتي الجديدة لهذا الأسبوع من "كلام منطقى" على "العربية بودكاست"
ضرب ضرب ضرب