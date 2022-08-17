أوبتيموس.. الأفضل
بعض ما يحدث من تكنولوجيا هذه الأيام يبدو رائعا للوهلة الأولى، لكن عندما ندقق النظر قليلا ندرك أننا كجنس بشري بتنا بلا حول ولا قوة ولا نملك أدنى قول في اختراعات قد تعجل بفنائنا، وأننا مجرد بيادق على رقعة شطرنج مملوكة من الأغنياء من أرباب التكنولوجيا، أوبتيموس ابن إيلون ماسك يعد ربات البيوت بخادم يساعد في شؤون المنزل ويخرج لشراء حاجيات المنزل، بل ويعد عمال العالم بأن العمل اليدوي للبشرية جمعاء قريبا جدا سيكون اختياريا.. تابعوني في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست"
ضرب ضرب ضرب
ركود لم يشهد له مثيل فى امريكا منذ اكثر من اربعين سنة، اوووبا و انخفاض عملتها مؤخرا يعد الاوروبيين بمستقبل قريب كئيب، سيريلانكا و انقلاب على خلفية دين عام يتجاوز ٥١ مليار دولار، امريكا اللاتينية ليست بحال افضل فالاقتصاد الارجنتيني يترنح تحت وطأة تضخم ساحق، القائمة طويلة، ونحن العرب رغم تنوع درجات اقتصادنا لسنا بمأمن، فكيف نحتاط كافراد على الاقل حين يصل الركود-لا قدر الله- الى بلداننا، لمعرفة نصائح الخبراء و الممارسات الصحيحة تابعوني فى حلقة جديدة من كلام منطقي على العربية بودكاست
خرزة زرقاء
"صاحب عين حمرا أو حارة" وصف متداول منذ الأزل وذكر في كل الأديان السماوية، تعالوا معي لنبحث بالتفصيل عن أسبابه وتعريفه وكيف تعرف إذا ما كان في وسطكم حساد وغيورون وكيف تتعاملون معهم، والفرق في الغيرة بين الرجال والنساء، وإذا ما كانت درجة الغيرة تختلف حسب الفئة العمرية.. كل هذا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست"
الكلبة لايكا إلى ستارلينك.. حروب الفضاء
في زمن غير تقليدي تغيرت ساحات الحروب التقليدية ولم تعد تقتصر على الأرض أو البحر أو الجو، بل أصبحت في الفضاء أيضا. فهل يمكن أن تدخل الأقمار الصناعية التي يعج بها مدار كوكبنا على المعادلة؟ وماذا سيحصل لو تم استهداف أحد هذه الأقمار التي يعد البعض منها عين الجيوش التي تعتمد عليها؟ وأين نحن العرب من كل ذلك؟.. لمعرفة المزيد تابعونا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست".
أوبتيموس.. الأفضل