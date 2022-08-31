تعددت الأسباب والموت واحد

أينما كنتم فى العالم خلال الـ١٢ شهرا السابقة، فأنتم من دون شك قد سمعتم عن إحدى جرائم القتل باسم الحب، ففى وطننا العربي، وحتى خارجه، طفت موجة من الجرائم مؤخرا منذرة بترند -إذا جاز اختيار الوصف- حين يقتل من يسمي نفسه عاشقا معشوقته، المحزن أن القتلة أنفسهم بدأوا يستعملون قصص من سبقهم لهذا الفعل الشنيع لتنفيذ جرائمهم، والمشكلة أن المنظومة القانونية تبدأ في النظر إلى تفاصيل العلاقة علّها تحل لغز الدافع وراء الجريمة، لكن ما رأيكم لو قلت لكم إن قاتل حبيبته كان يحمل دافع جريمته فى عقله وجوانحه سنوات طويلة قبل الجريمة بل حتى قبل أن يقابل "حب حياته"؟