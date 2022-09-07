الضوء في آخر النفق
كل من يظن أن الاحتباس الحراري لا يعنيه وأنه إما خدعة من الدول الكبرى وإما أمر لن يحصل في حياتهم، فيجب أن يتحدثوا مع أول ضحاياه، سكان isle de Jean Charles الشاطئية في ولاية لويزيانا الأميركية شاهدوا بيوتهم وبلدتهم وهي تغرق شيئا فشيئا بما فيها الجسر الوحيد الذي يربط جزيرتهم بالبر الرئيسي، إذن هو أقرب لنا مما نتوقع والمتهم الأول هو أنشطتنا البشرية والتلوث الذي نصنعه، لمعرفة المزيد عن خطر الاحتباس الحراري ولمعرفة ما إذا كانت مدينتك مرشحة للغرق، تابعوني في حلقة جديدة من "كلام منطقي" وحلقة بعنوان "الضوء في آخر النفق"
تعددت الأسباب والموت واحد
أينما كنتم فى العالم خلال الـ١٢ شهرا السابقة، فأنتم من دون شك قد سمعتم عن إحدى جرائم القتل باسم الحب، ففى وطننا العربي، وحتى خارجه، طفت موجة من الجرائم مؤخرا منذرة بترند -إذا جاز اختيار الوصف- حين يقتل من يسمي نفسه عاشقا معشوقته، المحزن أن القتلة أنفسهم بدأوا يستعملون قصص من سبقهم لهذا الفعل الشنيع لتنفيذ جرائمهم، والمشكلة أن المنظومة القانونية تبدأ في النظر إلى تفاصيل العلاقة علّها تحل لغز الدافع وراء الجريمة، لكن ما رأيكم لو قلت لكم إن قاتل حبيبته كان يحمل دافع جريمته فى عقله وجوانحه سنوات طويلة قبل الجريمة بل حتى قبل أن يقابل "حب حياته"؟
ضباب دماغي
تقول الدراسات أن جميع البشر سئموا الحديث عن كوفيد-19 وأنا واحدة منهم، لكن الفيروس اللعين يرفض مغادرتنا، ولأنه فيروس جديد قديم، فقد بدأ يكشف بعضا من أوراقه، أحد أهم تأثيراته المتأخرة لغاية اليوم هو "الضباب الدماغي" أنا شخصيا عانيت منه إبان مرضي، لكن ما هو هذا الضباب، وهل يصيب كل من استضاف الفيروس، و كيف يؤثر علينا، وهل نحتاج لعلاج للتخلص منه؟
أوبتيموس.. الأفضل
بعض ما يحدث من تكنولوجيا هذه الأيام يبدو رائعا للوهلة الأولى، لكن عندما ندقق النظر قليلا ندرك أننا كجنس بشري بتنا بلا حول ولا قوة ولا نملك أدنى قول في اختراعات قد تعجل بفنائنا، وأننا مجرد بيادق على رقعة شطرنج مملوكة من الأغنياء من أرباب التكنولوجيا، أوبتيموس ابن إيلون ماسك يعد ربات البيوت بخادم يساعد في شؤون المنزل ويخرج لشراء حاجيات المنزل، بل ويعد عمال العالم بأن العمل اليدوي للبشرية جمعاء قريبا جدا سيكون اختياريا.. تابعوني في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست"
ضرب ضرب ضرب
ركود لم يشهد له مثيل فى امريكا منذ اكثر من اربعين سنة، اوووبا و انخفاض عملتها مؤخرا يعد الاوروبيين بمستقبل قريب كئيب، سيريلانكا و انقلاب على خلفية دين عام يتجاوز ٥١ مليار دولار، امريكا اللاتينية ليست بحال افضل فالاقتصاد الارجنتيني يترنح تحت وطأة تضخم ساحق، القائمة طويلة، ونحن العرب رغم تنوع درجات اقتصادنا لسنا بمأمن، فكيف نحتاط كافراد على الاقل حين يصل الركود-لا قدر الله- الى بلداننا، لمعرفة نصائح الخبراء و الممارسات الصحيحة تابعوني فى حلقة جديدة من كلام منطقي على العربية بودكاست
الضوء في آخر النفق