كل من يظن أن الاحتباس الحراري لا يعنيه وأنه إما خدعة من الدول الكبرى وإما أمر لن يحصل في حياتهم، فيجب أن يتحدثوا مع أول ضحاياه، سكان isle de Jean Charles الشاطئية في ولاية لويزيانا الأميركية شاهدوا بيوتهم وبلدتهم وهي تغرق شيئا فشيئا بما فيها الجسر الوحيد الذي يربط جزيرتهم بالبر الرئيسي، إذن هو أقرب لنا مما نتوقع والمتهم الأول هو أنشطتنا البشرية والتلوث الذي نصنعه، لمعرفة المزيد عن خطر الاحتباس الحراري ولمعرفة ما إذا كانت مدينتك مرشحة للغرق، تابعوني في حلقة جديدة من "كلام منطقي" وحلقة بعنوان "الضوء في آخر النفق"