كأس عالم قوس قزح
لكل نسخة من كأس العالم نكهة فريدة تأتي بانتصاراتها وتحدياتها المختلفة، وكأس العالم المقبل فى قطر لا يختلف عن البطولات السابقة، فهل سيرتدي اللاعبون شارة مبادرة "حب واحد"؟ هذه المبادرة هدفها الحد من أي نوع من أنواع التمييز والعنصرية، لكن هذه الشارة تبدو كأنها اشتقت من تصميم علم المثلية الجنسية، والمثلية في نظر الأوروبيين هي أحد أنواع التمييز، المشكلة تتجلى في أن الجميع لا ينظر بنفس الطريقة إلى الترويج للمثلية، وبما أن العرب هدف سهل للجميع حين يتعلق الأمر بموضوعات من هذه الطبيعة، فإن دولا أخرى ليست عربية تعارضها وبشدة، إذن ما الذي علينا فعله كي لا نكون ضحية توجه يبدو عالميا، لكنه توجه يخالف معتقداتنا المختلفة كعرب؟
أمران أحلاهما مر
هل ماتت الملكة إليزابيث بسبب قلبها المكسور حزنا على زوجها الراحل الأمير فيليب؟ وهل يمكننا اعتبار أن الحزن يسرع من الموت؟ العلماء يشيرون إلى أن الأفكار السلبية تسهم في الموت المبكر، فهل لديكم أفكار سلبية مزمنة ودائمة، وهل تعيشون مع فكرة أن أمرا سيئا لا بد أن يحدث في أي لحظة؟ إذا كنتم كذلك، فتابعوني فى حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست"، لنستعرض كيف يكون للسلبية تأثير على صحتنا وكيف نتعامل مع أفكارنا السوداوية..
صح النوم
انخراطنا في أسلوب الحياة العصرية أربك الكثير من وظائف أجسادنا وأبرزها النوم. استخدام الشاشات ذات الضوء الأزرق قبل النوم، متطلبات العمل، الضغط النفسي والأرق. ولكن ما لا نعرفه هو أن عدم النوم بالقدر الكافي والجودة المطلوبة له تأثير سلبي مضاعف على صحتنا وقد يؤدي إلى خفض عمرنا الافتراضي. لكن لماذا ننام أصلا، وماذا يحصل في أدمغتنا وأجسادنا أوقات النوم؟ تابعونا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية"
الضوء في آخر النفق
كل من يظن أن الاحتباس الحراري لا يعنيه وأنه إما خدعة من الدول الكبرى وإما أمر لن يحصل في حياتهم، فيجب أن يتحدثوا مع أول ضحاياه، سكان isle de Jean Charles الشاطئية في ولاية لويزيانا الأميركية شاهدوا بيوتهم وبلدتهم وهي تغرق شيئا فشيئا بما فيها الجسر الوحيد الذي يربط جزيرتهم بالبر الرئيسي، إذن هو أقرب لنا مما نتوقع والمتهم الأول هو أنشطتنا البشرية والتلوث الذي نصنعه، لمعرفة المزيد عن خطر الاحتباس الحراري ولمعرفة ما إذا كانت مدينتك مرشحة للغرق، تابعوني في حلقة جديدة من "كلام منطقي" وحلقة بعنوان "الضوء في آخر النفق"
تعددت الأسباب والموت واحد
أينما كنتم فى العالم خلال الـ١٢ شهرا السابقة، فأنتم من دون شك قد سمعتم عن إحدى جرائم القتل باسم الحب، ففى وطننا العربي، وحتى خارجه، طفت موجة من الجرائم مؤخرا منذرة بترند -إذا جاز اختيار الوصف- حين يقتل من يسمي نفسه عاشقا معشوقته، المحزن أن القتلة أنفسهم بدأوا يستعملون قصص من سبقهم لهذا الفعل الشنيع لتنفيذ جرائمهم، والمشكلة أن المنظومة القانونية تبدأ في النظر إلى تفاصيل العلاقة علّها تحل لغز الدافع وراء الجريمة، لكن ما رأيكم لو قلت لكم إن قاتل حبيبته كان يحمل دافع جريمته فى عقله وجوانحه سنوات طويلة قبل الجريمة بل حتى قبل أن يقابل "حب حياته"؟
كأس عالم قوس قزح