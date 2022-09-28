كأس عالم قوس قزح

لكل نسخة من كأس العالم نكهة فريدة تأتي بانتصاراتها وتحدياتها المختلفة، وكأس العالم المقبل فى قطر لا يختلف عن البطولات السابقة، فهل سيرتدي اللاعبون شارة مبادرة "حب واحد"؟ هذه المبادرة هدفها الحد من أي نوع من أنواع التمييز والعنصرية، لكن هذه الشارة تبدو كأنها اشتقت من تصميم علم المثلية الجنسية، والمثلية في نظر الأوروبيين هي أحد أنواع التمييز، المشكلة تتجلى في أن الجميع لا ينظر بنفس الطريقة إلى الترويج للمثلية، وبما أن العرب هدف سهل للجميع حين يتعلق الأمر بموضوعات من هذه الطبيعة، فإن دولا أخرى ليست عربية تعارضها وبشدة، إذن ما الذي علينا فعله كي لا نكون ضحية توجه يبدو عالميا، لكنه توجه يخالف معتقداتنا المختلفة كعرب؟

