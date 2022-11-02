"أمينة" في زمن "سي السيد"
هل انتهى زمن "أمينة" زوجة "سي السيد" التي تفني حياتها في خدمة عائلتها؟ لا شك أن واقع المرأة العربية تغير خلال العقود الماضية وأصبحت مشاركتها في سوق العمل أكبر بكثير مما كانت عليه، ولكن هذه النسبة بحسب التقارير الأخيرة ما زالت لا تتعدى 19.7%. اللافت في الموضوع أن بعض الدول العربية بلغت نسبة مشاركة المرأة فيها مستويات مفاجئة مقارنة بما كانت عليه في السابق مثل ليبيا والسعودية. فما سبب هذه الزيادة، وما دور الحكومات في دعم عمل المرأة، وهل تكون المرأة أكثر سعادة وأقل عرضة للاكتئاب إذا عملت؟
لمعرفة الإجابة تابعونا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست".
كأس عالم قوس قزح
لكل نسخة من كأس العالم نكهة فريدة تأتي بانتصاراتها وتحدياتها المختلفة، وكأس العالم المقبل فى قطر لا يختلف عن البطولات السابقة، فهل سيرتدي اللاعبون شارة مبادرة "حب واحد"؟ هذه المبادرة هدفها الحد من أي نوع من أنواع التمييز والعنصرية، لكن هذه الشارة تبدو كأنها اشتقت من تصميم علم المثلية الجنسية، والمثلية في نظر الأوروبيين هي أحد أنواع التمييز، المشكلة تتجلى في أن الجميع لا ينظر بنفس الطريقة إلى الترويج للمثلية، وبما أن العرب هدف سهل للجميع حين يتعلق الأمر بموضوعات من هذه الطبيعة، فإن دولا أخرى ليست عربية تعارضها وبشدة، إذن ما الذي علينا فعله كي لا نكون ضحية توجه يبدو عالميا، لكنه توجه يخالف معتقداتنا المختلفة كعرب؟
أمران أحلاهما مر
هل ماتت الملكة إليزابيث بسبب قلبها المكسور حزنا على زوجها الراحل الأمير فيليب؟ وهل يمكننا اعتبار أن الحزن يسرع من الموت؟ العلماء يشيرون إلى أن الأفكار السلبية تسهم في الموت المبكر، فهل لديكم أفكار سلبية مزمنة ودائمة، وهل تعيشون مع فكرة أن أمرا سيئا لا بد أن يحدث في أي لحظة؟ إذا كنتم كذلك، فتابعوني فى حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست"، لنستعرض كيف يكون للسلبية تأثير على صحتنا وكيف نتعامل مع أفكارنا السوداوية..
صح النوم
انخراطنا في أسلوب الحياة العصرية أربك الكثير من وظائف أجسادنا وأبرزها النوم. استخدام الشاشات ذات الضوء الأزرق قبل النوم، متطلبات العمل، الضغط النفسي والأرق. ولكن ما لا نعرفه هو أن عدم النوم بالقدر الكافي والجودة المطلوبة له تأثير سلبي مضاعف على صحتنا وقد يؤدي إلى خفض عمرنا الافتراضي. لكن لماذا ننام أصلا، وماذا يحصل في أدمغتنا وأجسادنا أوقات النوم؟ تابعونا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية"
الضوء في آخر النفق
كل من يظن أن الاحتباس الحراري لا يعنيه وأنه إما خدعة من الدول الكبرى وإما أمر لن يحصل في حياتهم، فيجب أن يتحدثوا مع أول ضحاياه، سكان isle de Jean Charles الشاطئية في ولاية لويزيانا الأميركية شاهدوا بيوتهم وبلدتهم وهي تغرق شيئا فشيئا بما فيها الجسر الوحيد الذي يربط جزيرتهم بالبر الرئيسي، إذن هو أقرب لنا مما نتوقع والمتهم الأول هو أنشطتنا البشرية والتلوث الذي نصنعه، لمعرفة المزيد عن خطر الاحتباس الحراري ولمعرفة ما إذا كانت مدينتك مرشحة للغرق، تابعوني في حلقة جديدة من "كلام منطقي" وحلقة بعنوان "الضوء في آخر النفق"
"أمينة" في زمن "سي السيد"