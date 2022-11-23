إبرة حب.. فى كومة قش رومانسية
هل تساءلتم يوما: لماذا نكرر ذات الخطأ ونحن فى رحلة البحث عن شريكة حياة؟ للأسف الحظ لا دخل له، وفلانة لم تسحر لك، الأمر برمته من صنع أيدينا، فنحن نختار نفس الإنسان ونفس الطباع لكن بأشكال مختلفة.. إذن ما العمل؟ كيف نفهم لماذا نعيد نفس الخيار مرارا وتكرارا، وماذا علينا فعله لتجنب مرارة الخسارة؟
لتعرفوا الإجابة تابعوني في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست"
لا تخافوا.. لكن احذروا
الأمن السيبراني تعريفا هو تطبيق تكنولوجيات وإجراءات لحماية نظام الكمبيوتر المستخدم وشبكاته والبرامج المتصلة به والمعلومات المخزنة عليه، بات اليوم في أهمية الجيوش وأسلحتها، ومن دون وجوده تصبح الدول فاقدة لأحد أهم عناصر قوتها.
إذن متى بدأت الحاجة لهذا النوع من الأمن، وكيف تطورت الحاجة إليه؟ وما الدول العربية الأكثر تعرضا لهذا النوع من الهجمات؟
إرادتك سلاحك.. في أصعب المعارك
في الوقت الذي نسمع فيه للأسف وبشكل متزايد عن انتشار مرض السرطان، ازدادت حملات التوعية حول هذا المرض وضرورة إجراء الفحوصات المبكرة للكشف عن بعض أنواعه. ولكن من أبرز طرق التوعية هي قصص النجاح الملهمة في محاربة هذا المرض والتغلب عليه. لهذا السبب تابعونا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست" لنتعرف على إحدى هذه القصص مع الفتاة الأردنية لمى المعايطة التي حاربت السرطان مرتين وهزمته.
"أمينة" في زمن "سي السيد"
هل انتهى زمن "أمينة" زوجة "سي السيد" التي تفني حياتها في خدمة عائلتها؟ لا شك أن واقع المرأة العربية تغير خلال العقود الماضية وأصبحت مشاركتها في سوق العمل أكبر بكثير مما كانت عليه، ولكن هذه النسبة بحسب التقارير الأخيرة ما زالت لا تتعدى 19.7%. اللافت في الموضوع أن بعض الدول العربية بلغت نسبة مشاركة المرأة فيها مستويات مفاجئة مقارنة بما كانت عليه في السابق مثل ليبيا والسعودية. فما سبب هذه الزيادة، وما دور الحكومات في دعم عمل المرأة، وهل تكون المرأة أكثر سعادة وأقل عرضة للاكتئاب إذا عملت؟
لمعرفة الإجابة تابعونا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست".
كأس عالم قوس قزح
لكل نسخة من كأس العالم نكهة فريدة تأتي بانتصاراتها وتحدياتها المختلفة، وكأس العالم المقبل فى قطر لا يختلف عن البطولات السابقة، فهل سيرتدي اللاعبون شارة مبادرة "حب واحد"؟ هذه المبادرة هدفها الحد من أي نوع من أنواع التمييز والعنصرية، لكن هذه الشارة تبدو كأنها اشتقت من تصميم علم المثلية الجنسية، والمثلية في نظر الأوروبيين هي أحد أنواع التمييز، المشكلة تتجلى في أن الجميع لا ينظر بنفس الطريقة إلى الترويج للمثلية، وبما أن العرب هدف سهل للجميع حين يتعلق الأمر بموضوعات من هذه الطبيعة، فإن دولا أخرى ليست عربية تعارضها وبشدة، إذن ما الذي علينا فعله كي لا نكون ضحية توجه يبدو عالميا، لكنه توجه يخالف معتقداتنا المختلفة كعرب؟
إبرة حب.. فى كومة قش رومانسية