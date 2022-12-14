صناعة حجمها اليوم بضعة مليارات من الدولارات، اللحم البروتيني النباتي، لكن بما أنه نباتي الأصل، فلماذا يسمى لحما في الأساس؟ الطعام والكيمياء زوجان التقيا منذ مئات السنين وعاشا معا مقدمين لنا نحن البشر الكثير من الأطايب عبر السنين، لكن العلماء قفزوا بهذه العلاقة قفزة نوعية، فروجوا لفكرة "اللحم النباتي" كخيار صحي أفضل من اللحوم الحيوانية، لكن السؤال: هل هذه اللحوم الاصطناعية فعلا صحية أكثر من التقليدية، وهل التبريرات المروجة لهذه الفكرة صحيحة وحقيقية من زاوية الغذاء الصحي والمشكلات المناخية؟ إذا أردتم أن تعرفوا الإجابة فتابعوني في حلقة جديدة بعنوان "تعددت الأسماء والكرش واحد" من برنامج "كلام منطقي" على "العربية بودكاست"

