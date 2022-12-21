الـ"أنا" هي العدو
جملة نقولها في كثير من المواقف "لا تكن عدو نفسك".. ولكن لو فكرنا فيها قليلا سنسأل: كيف يمكن أن نكون أعداء أنفسنا؟ حس الـ"أنا" أو الإيغو لدينا أعزائي قد يكون ألد أعدائنا وقد يمنعنا من الوصول للنجاح أو يسقطنا في هاوية الفشل بعدما وصلنا للقمة، وهذا بالضبط ما يتحدث عنه كتاب "الإيغو هو العدو" الذي يتحدث كاتبه رايان هوليداي عن قصته مع الإيغو في مشوار صعوده المهني وسقوطه من علٍ.. سنناقش هذا الكتاب والإيغو بشكل عام.. ما له وما عليه
دمك خفيف؟
فى أوروبا يعاب على الألمان مثلا افتقارهم لروح الدعابة، بينما في وطننا العربي يشار للمصريين على أنهم أسياد النكت، فهل الجغرافيا عامل يجعل مجموعة من الناس أكثر قدرة على الضحك والإضحاك من غيرهم؟ والأهم هو هل يولد الناس مُضحِكين جينيا؟ أم أن خفة الدم مهارة اجتماعية تُصقَل بالتجارب الحياتية؟
ليلى واللغة
أكثر من ٧ آلاف لغة حية في يومنا هذا حول العالم.. بينما نصف سكان الأرض يتكلمون ٢٣ لغة منها فقط.
ففي عصرنا الحالي لماذا لا يتكلم جميع سكان الأرض لغة واحدة.. كيف وصلنا إلى هذا العدد المهول من اللغات موزعة بشكل غير متكافئ على بقاع الأرض.. هل كل اللغات أصلها واحد، وهل علينا أن نعمل جاهدين على حماية هذا التنوع اللغوي وحماية اللغات الأصلية من الموت والاندثار، وهل لغتنا العربية في خطر بسبب العولمة وانتشار لغة العصر وهي الإنجليزية؟
تتعدد الأسباب والكرش واحد
صناعة حجمها اليوم بضعة مليارات من الدولارات، اللحم البروتيني النباتي، لكن بما أنه نباتي الأصل، فلماذا يسمى لحما في الأساس؟ الطعام والكيمياء زوجان التقيا منذ مئات السنين وعاشا معا مقدمين لنا نحن البشر الكثير من الأطايب عبر السنين، لكن العلماء قفزوا بهذه العلاقة قفزة نوعية، فروجوا لفكرة "اللحم النباتي" كخيار صحي أفضل من اللحوم الحيوانية، لكن السؤال: هل هذه اللحوم الاصطناعية فعلا صحية أكثر من التقليدية، وهل التبريرات المروجة لهذه الفكرة صحيحة وحقيقية من زاوية الغذاء الصحي والمشكلات المناخية؟ إذا أردتم أن تعرفوا الإجابة فتابعوني في حلقة جديدة بعنوان "تعددت الأسماء والكرش واحد" من برنامج "كلام منطقي" على "العربية بودكاست"
إبرة حب.. في كومة قش رومانسية
هل تساءلتم يوما: لماذا نكرر ذات الخطأ ونحن فى رحلة البحث عن شريكة حياة؟ للأسف الحظ لا دخل له، وفلانة لم تسحر لك، الأمر برمته من صنع أيدينا، فنحن نختار نفس الإنسان ونفس الطباع لكن بأشكال مختلفة.. إذن ما العمل؟ كيف نفهم لماذا نعيد نفس الخيار مرارا وتكرارا، وماذا علينا فعله لتجنب مرارة الخسارة؟
لتعرفوا الإجابة تابعوني في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست"
الـ"أنا" هي العدو