ذكاء اصطناعي أم مصباح علاء الدين؟

جملة نقولها في كثير من المواقف "لا تكن عدو نفسك".. ولكن لو فكرنا فيها قليلا سنسأل: كيف يمكن أن نكون أعداء أنفسنا؟ حس الـ"أنا" أو الإيغو لدينا أعزائي قد يكون ألد أعدائنا وقد يمنعنا من الوصول للنجاح أو يسقطنا في هاوية الفشل بعدما وصلنا للقمة، وهذا بالضبط ما يتحدث عنه كتاب "الإيغو هو العدو" الذي يتحدث كاتبه رايان هوليداي عن قصته مع الإيغو في مشوار صعوده المهني وسقوطه من علٍ.. سنناقش هذا الكتاب والإيغو بشكل عام.. ما له وما عليه