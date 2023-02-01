من يطفئ الشمس؟
تعتيم الشمس، هذا النجم الجبار وشريان حياة الأرض وربما كواكب أخرى، تُرى هل هو الحل فى آخر لحظة يأس، أم أنه انعكاس آخر لغرور وعنجهية تزاوج المال والعلم؟ هل حقا ما زال بإمكاننا إنقاذ كوكبنا الذي يحترق يوما بعد يوم؟ هذا ليس حديثا مستقبليا؛ فالتجارب تحدث الآن، والهدف تبريد الأرض عن طريق حجب الشمس، فلطفك يا رب العالمين.
ذكاء اصطناعي أم مصباح علاء الدين؟
استثمارات بمليارات الدولارات تنصب هذه الأيام على برنامج ذكاء اصطناعي يسمى "ChatGPT"، تسمى هذه النوعية من الاختراعات "غيم شينجر".
فإلى أي مدى وصل التقدم في هذا المجال، ولماذا يسعى الجميع حتى الشركات المنافسة للاستثمار في آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال؟ والأهم كيف يؤثر إطلاق هذه النوعيات من البرامج على وظائفنا الحالية، وما التحديات التي علينا أن نعرف بوجودها حتى نحتاط، هذا إذا أسعفنا الوقت طبعا؟
الـ"أنا" هي العدو
جملة نقولها في كثير من المواقف "لا تكن عدو نفسك".. ولكن لو فكرنا فيها قليلا سنسأل: كيف يمكن أن نكون أعداء أنفسنا؟ حس الـ"أنا" أو الإيغو لدينا أعزائي قد يكون ألد أعدائنا وقد يمنعنا من الوصول للنجاح أو يسقطنا في هاوية الفشل بعدما وصلنا للقمة، وهذا بالضبط ما يتحدث عنه كتاب "الإيغو هو العدو" الذي يتحدث كاتبه رايان هوليداي عن قصته مع الإيغو في مشوار صعوده المهني وسقوطه من علٍ.. سنناقش هذا الكتاب والإيغو بشكل عام.. ما له وما عليه
دمك خفيف؟
فى أوروبا يعاب على الألمان مثلا افتقارهم لروح الدعابة، بينما في وطننا العربي يشار للمصريين على أنهم أسياد النكت، فهل الجغرافيا عامل يجعل مجموعة من الناس أكثر قدرة على الضحك والإضحاك من غيرهم؟ والأهم هو هل يولد الناس مُضحِكين جينيا؟ أم أن خفة الدم مهارة اجتماعية تُصقَل بالتجارب الحياتية؟
ليلى واللغة
أكثر من ٧ آلاف لغة حية في يومنا هذا حول العالم.. بينما نصف سكان الأرض يتكلمون ٢٣ لغة منها فقط.
ففي عصرنا الحالي لماذا لا يتكلم جميع سكان الأرض لغة واحدة.. كيف وصلنا إلى هذا العدد المهول من اللغات موزعة بشكل غير متكافئ على بقاع الأرض.. هل كل اللغات أصلها واحد، وهل علينا أن نعمل جاهدين على حماية هذا التنوع اللغوي وحماية اللغات الأصلية من الموت والاندثار، وهل لغتنا العربية في خطر بسبب العولمة وانتشار لغة العصر وهي الإنجليزية؟
من يطفئ الشمس؟