كل من عليها فان

هل تعرفون ما السبب المسؤول عن وفاة ما يقرب من ١٠٠ ألف شخص يوميا حول العالم؟ حسنا، السبب هو الشيخوخة، ربما تكمن المشكلة في أن البشرية جمعاء ومنذ فجر التاريخ اعتبرت التقدم فى السن والموت شيئا من المسلمات، لذا لم يبحث المختصون فى هذه المسألة كثيرا حتى الآن، حتى جاءت مجموعة تسمي نفسها "الخالدون" وهي مجموعة باحثين طبيين قرروا أن ينظروا للشيخوخة وللموت كمرض، تماما كالأمراض الكثيرة التي قهرها الطب عبر السنين، ويعكفون حاليا على إيجاد حلول لمقاومة الشيخوخة باعتبارها أكبر مسببات الموت، هؤلاء الخالدون لا يريدون فقط تبطيء الزمن والشيخوخة بل يريدون أن يعكسوهما، بحيث نصغر بيولوجيا كلما تقدمنا في السن..