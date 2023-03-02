20 عاما وأكثر
حلقة خاصة من "كلام منطقي" بمناسبة مرور 20 عاما على انطلاق قناة "العربية"، تستضيف راوية العلمي مجموعة من مذيعي ومذيعات قناة العربية لاسترجاع ذكريات انطلاق القناة وأهم التجارب التي مرت بتاريخهم المهني
نظرية مؤامرة
ترى لو سألتكم: ما المشترك بين نستلة، وكوكاكولا وبيبسي، أو استي لودر ولوريال ويونيليفر أو نايكي ولويس فيتون وهيرميز؟ طبعا قد أحصل على إجابات مختلفة، لكن العامل المشترك الأكبر والأهم أنها مملوكة أو غالبية أسهمها ملك لنفس الأشخاص والشركات، والسؤال هنا: أليست متنافسة؟ كيف ذلك ولهم نفس الملاك؟.
ارحموا.. تُرحَموا
أمام مشاهد الكوارث والمعاناة الإنسانية كما الذي نراه في سوريا وتركيا نقف عاجزين أحيانا منكسرين، والبعض منا حتى يتبنى هذه المعاناة وكأنها معاناته الشخصية. لكن ما هو السر وراء ذلك وكيف لنا أن نشعر بألم أو فرح الآخر مع أنه لا يمت لنا بصلة؟ كلمة السر هي التعاطف الإنساني. يمكن البعض يقول إنه هو شيء غريزي وفطرة رب العالمين إلنا. وهذا الكلام صحيح لكن هذا لا يفسر لماذا للبعض للأسف هذه المعاناة وهذا الألم لا يعني شيء وكأنه من يمر بهذه التجارب القاسية ليسوا بشر مثلنا تماما. الموضوع أعقد من كونه غريزة أو فطرة فالعلم عم يكتشف أنه منظومة عصبية كاملة داخل أدمغتنا تمكنا من فهم والشعور مع الآخرين ويقودنا للتواصل وللتعاون وهذا هو من أساسيات بناء المجتمعات. فما هو التعاطف ولماذا للبعض منا نصيب أكبر منه من غيره.
كل من عليها فان
هل تعرفون ما السبب المسؤول عن وفاة ما يقرب من ١٠٠ ألف شخص يوميا حول العالم؟ حسنا، السبب هو الشيخوخة، ربما تكمن المشكلة في أن البشرية جمعاء ومنذ فجر التاريخ اعتبرت التقدم فى السن والموت شيئا من المسلمات، لذا لم يبحث المختصون فى هذه المسألة كثيرا حتى الآن، حتى جاءت مجموعة تسمي نفسها "الخالدون" وهي مجموعة باحثين طبيين قرروا أن ينظروا للشيخوخة وللموت كمرض، تماما كالأمراض الكثيرة التي قهرها الطب عبر السنين، ويعكفون حاليا على إيجاد حلول لمقاومة الشيخوخة باعتبارها أكبر مسببات الموت، هؤلاء الخالدون لا يريدون فقط تبطيء الزمن والشيخوخة بل يريدون أن يعكسوهما، بحيث نصغر بيولوجيا كلما تقدمنا في السن..
من يطفئ الشمس؟
تعتيم الشمس، هذا النجم الجبار وشريان حياة الأرض وربما كواكب أخرى، تُرى هل هو الحل فى آخر لحظة يأس، أم أنه انعكاس آخر لغرور وعنجهية تزاوج المال والعلم؟ هل حقا ما زال بإمكاننا إنقاذ كوكبنا الذي يحترق يوما بعد يوم؟ هذا ليس حديثا مستقبليا؛ فالتجارب تحدث الآن، والهدف تبريد الأرض عن طريق حجب الشمس، فلطفك يا رب العالمين.
20 عاما وأكثر