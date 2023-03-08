البطن.. بستان
جبران خليل جبران قال فى كتابه الأشهر النبي: "أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة، بكم يأتون للعالم، ولكن ليس منكم" حاولوا أن تسألوا إخوانكم أو أخواتكم الذين يوجد بينكم وبينهم فجوة زمنية عما يتذكرونه عن والديكم، ولا تستغربوا أن وجدتموهم يصفون أباً أو أماً مختلفين تماما عن اللذين تذكرونهما.. ترى ما السبب؟ علم النفس يشير إلى أسباب جينية وأخرى ظرفية، وعليه فإننا نكبر بشخصيات مختلفة بالرغم من كل الظروف المتشابهة، في حلقتي هذا الأسبوع من "كلام منطقي" سنحاول فهم أسباب هذا الاختلاف.
نظرية مؤامرة
ترى لو سألتكم: ما المشترك بين نستلة، وكوكاكولا وبيبسي، أو استي لودر ولوريال ويونيليفر أو نايكي ولويس فيتون وهيرميز؟ طبعا قد أحصل على إجابات مختلفة، لكن العامل المشترك الأكبر والأهم أنها مملوكة أو غالبية أسهمها ملك لنفس الأشخاص والشركات، والسؤال هنا: أليست متنافسة؟ كيف ذلك ولهم نفس الملاك؟.
ارحموا.. تُرحَموا
أمام مشاهد الكوارث والمعاناة الإنسانية كما الذي نراه في سوريا وتركيا نقف عاجزين أحيانا منكسرين، والبعض منا حتى يتبنى هذه المعاناة وكأنها معاناته الشخصية. لكن ما هو السر وراء ذلك وكيف لنا أن نشعر بألم أو فرح الآخر مع أنه لا يمت لنا بصلة؟ كلمة السر هي التعاطف الإنساني. يمكن البعض يقول إنه هو شيء غريزي وفطرة رب العالمين إلنا. وهذا الكلام صحيح لكن هذا لا يفسر لماذا للبعض للأسف هذه المعاناة وهذا الألم لا يعني شيء وكأنه من يمر بهذه التجارب القاسية ليسوا بشر مثلنا تماما. الموضوع أعقد من كونه غريزة أو فطرة فالعلم عم يكتشف أنه منظومة عصبية كاملة داخل أدمغتنا تمكنا من فهم والشعور مع الآخرين ويقودنا للتواصل وللتعاون وهذا هو من أساسيات بناء المجتمعات. فما هو التعاطف ولماذا للبعض منا نصيب أكبر منه من غيره.
كل من عليها فان
هل تعرفون ما السبب المسؤول عن وفاة ما يقرب من ١٠٠ ألف شخص يوميا حول العالم؟ حسنا، السبب هو الشيخوخة، ربما تكمن المشكلة في أن البشرية جمعاء ومنذ فجر التاريخ اعتبرت التقدم فى السن والموت شيئا من المسلمات، لذا لم يبحث المختصون فى هذه المسألة كثيرا حتى الآن، حتى جاءت مجموعة تسمي نفسها "الخالدون" وهي مجموعة باحثين طبيين قرروا أن ينظروا للشيخوخة وللموت كمرض، تماما كالأمراض الكثيرة التي قهرها الطب عبر السنين، ويعكفون حاليا على إيجاد حلول لمقاومة الشيخوخة باعتبارها أكبر مسببات الموت، هؤلاء الخالدون لا يريدون فقط تبطيء الزمن والشيخوخة بل يريدون أن يعكسوهما، بحيث نصغر بيولوجيا كلما تقدمنا في السن..
البطن.. بستان