المرأة والرياضة.. ثقافة أم تقصير؟
كرة الطائرة، ألعاب الفروسية والتنس الأرضي.. هي من الرياضات القلائل التي تتساوى فيها مبالغ التعويضات بين الرجال والنساء، لكن ماذا عن العشرات من الرياضات الأخرى؟ لماذا ما زالت النساء يطالبن بمساواة أجورهن مع الرجال؟ فمهما كان نوع الرياضة، ألا يتساوى الجنسان في نفس درجة الجهد والمثابرة في التحضير؟ لماذا إذن يحصل الرجال على مبالغ أعلى بكثير من النساء؟
فى الولايات المتحدة العام الماضي وبعد فوز منتخبهم النسائي بكأس العالم قرر الاتحاد مساواة تعويضاتهم بتعويضات منتخب الرجال، وشعر الجميع بالإنصاف، لكن المفارقة هي أن منتخب الرجال لم يفز أبدا بكأس العالم، ألا يجب أن يحصل المنتخب النسوي على تعويض أكبر؟
لفك اللغز تابعوني فى حلقة جديدة من "كلام منطقي" لنحلل أسباب هذه الفجوة وتحديد المسؤولين عنها
البطن.. بستان
جبران خليل جبران قال فى كتابه الأشهر النبي: "أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة، بكم يأتون للعالم، ولكن ليس منكم" حاولوا أن تسألوا إخوانكم أو أخواتكم الذين يوجد بينكم وبينهم فجوة زمنية عما يتذكرونه عن والديكم، ولا تستغربوا أن وجدتموهم يصفون أباً أو أماً مختلفين تماما عن اللذين تذكرونهما.. ترى ما السبب؟ علم النفس يشير إلى أسباب جينية وأخرى ظرفية، وعليه فإننا نكبر بشخصيات مختلفة بالرغم من كل الظروف المتشابهة، في حلقتي هذا الأسبوع من "كلام منطقي" سنحاول فهم أسباب هذا الاختلاف.
نظرية مؤامرة
ترى لو سألتكم: ما المشترك بين نستلة، وكوكاكولا وبيبسي، أو استي لودر ولوريال ويونيليفر أو نايكي ولويس فيتون وهيرميز؟ طبعا قد أحصل على إجابات مختلفة، لكن العامل المشترك الأكبر والأهم أنها مملوكة أو غالبية أسهمها ملك لنفس الأشخاص والشركات، والسؤال هنا: أليست متنافسة؟ كيف ذلك ولهم نفس الملاك؟.
ارحموا.. تُرحَموا
أمام مشاهد الكوارث والمعاناة الإنسانية كما الذي نراه في سوريا وتركيا نقف عاجزين أحيانا منكسرين، والبعض منا حتى يتبنى هذه المعاناة وكأنها معاناته الشخصية. لكن ما هو السر وراء ذلك وكيف لنا أن نشعر بألم أو فرح الآخر مع أنه لا يمت لنا بصلة؟ كلمة السر هي التعاطف الإنساني. يمكن البعض يقول إنه هو شيء غريزي وفطرة رب العالمين إلنا. وهذا الكلام صحيح لكن هذا لا يفسر لماذا للبعض للأسف هذه المعاناة وهذا الألم لا يعني شيء وكأنه من يمر بهذه التجارب القاسية ليسوا بشر مثلنا تماما. الموضوع أعقد من كونه غريزة أو فطرة فالعلم عم يكتشف أنه منظومة عصبية كاملة داخل أدمغتنا تمكنا من فهم والشعور مع الآخرين ويقودنا للتواصل وللتعاون وهذا هو من أساسيات بناء المجتمعات. فما هو التعاطف ولماذا للبعض منا نصيب أكبر منه من غيره.
المرأة والرياضة.. ثقافة أم تقصير؟