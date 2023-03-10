لقاء مع ممدوح المهيني المدير العام لقناتي العربية والحدث

حوار خاص مع المدير العام لقناتي "العربية والحدث" ممدوح المهيني بمناسبة مرور 20 عاما على انطلاقة "العربية" في الفضاء العربي والدولي.

"المهيني" يعرض للتحديات والعقبات التي واجهتها القناة خلال العقدين الفائتين، ولا سيما منها في الأعوام الأخيرة، في فترة تفشي كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية وصولاً إلى موجة الزلازل التي هزّت سوريا وتركيا هذه السنة. كذلك تطرق "المهيني" إلى الوسائل المطلوبة للحفاظ على موقع قناة "العربية"، من حيث طريقة التغطية الإخبارية الأصيلة، ومواكبة التطورات على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها.

