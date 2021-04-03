من ذاكرة اليوم ال3 من أبريل

من ذاكرة اليوم ال 3 من أبريل:

في العام 1042 إدوارد المعترف يتوج ملكا لبريطانيا

في العام 1077 إنشاء أول برلمان في منطقة فريولي بإيطاليا

في العام 1512 السلطان العثماني بايزيد الثاني يتنازل عن العرش لابنه سليم الأول

في العام 1834 محاكمة الجنرالات في حرب الاستقلال اليونانية بتهمة الخيانة

في العام 1865 الحرب الأهلية الأميركية. قوات الاتحاد الأميركية في الشمال تسيطر على ريتشموند فرجينيا عاصمة الولايات الكونفدرالية الأميركية في الجنوب

في العام 1935 شركة "ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا" تبدأ أعمال البحث والحفر عن النفط في الأراضي السعودية

في العام 1941 جلاء القوات البريطانية عن ميناء بنغازي ذلك خلال الحرب العالمية الثانية

في العام 1949 توقيع اتفاقية هدنة بين الأردن وإسرائيل في رودوس

في العام 1970 منتخب الكويت لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج الأولى لكرة القدم المقامة في البحرين

في العام 1973 المخترع الأميركي مارتن كوبر يجري أول مكالمة هاتفية في التاريخ عبر الهاتف النقّال

في العام 1991 صدور قرار مجلس الأمن رقم 687 والقاضي بوقف رسمي لإطلاق النار بعد حرب تحرير الكويت وبتدمير اسلحة الدمار الشامل العراقية وإنشاء صندوق خاص بتعويضات يدفعها العراق وقد وافق العراق على هذا القرار في السادس من أبريل

في العام 2016 الإعلان عن تسريب واسع وكبير لمجموعة من الوثائق حول التهرّب الضريبي تحت اسم وثائق باناما. وقد شملت قائمة الأشخاص المتورطين بهذه الفضيحة عدة ملوك ورؤساء عرب وغربيين.

ومن مواليد ال 3 من أبريل في العام 1900 كميل شمعون رئيس الجمهورية اللبنانية

في العام 1924 ولد مارلون براندو الممثل الأميركي

في العام 1930 ولد هيلموت كول مستشار ألمانيا

في ال 3 من أبريل من كل عام يحتفل بيوم الفاصولياء في اليابان

