من ذاكرة اليوم ال3 من أبريل

من ذاكرة اليوم ال 3 من أبريل:
في العام 1042 إدوارد المعترف يتوج ملكا لبريطانيا
في العام 1077 إنشاء أول برلمان في منطقة فريولي بإيطاليا
في العام 1512 السلطان العثماني بايزيد الثاني يتنازل عن العرش لابنه سليم الأول
في العام 1834 محاكمة الجنرالات في حرب الاستقلال اليونانية بتهمة الخيانة
في العام 1865 الحرب الأهلية الأميركية. قوات الاتحاد الأميركية في الشمال تسيطر على ريتشموند فرجينيا عاصمة الولايات الكونفدرالية الأميركية في الجنوب
في العام 1935 شركة "ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا" تبدأ أعمال البحث والحفر عن النفط في الأراضي السعودية
في العام 1941 جلاء القوات البريطانية عن ميناء بنغازي ذلك خلال الحرب العالمية الثانية
في العام 1949 توقيع اتفاقية هدنة بين الأردن وإسرائيل في رودوس
في العام 1970 منتخب الكويت لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج الأولى لكرة القدم المقامة في البحرين
في العام 1973 المخترع الأميركي مارتن كوبر يجري أول مكالمة هاتفية في التاريخ عبر الهاتف النقّال
في العام 1991 صدور قرار مجلس الأمن رقم 687 والقاضي بوقف رسمي لإطلاق النار بعد حرب تحرير الكويت وبتدمير اسلحة الدمار الشامل العراقية وإنشاء صندوق خاص بتعويضات يدفعها العراق وقد وافق العراق على هذا القرار في السادس من أبريل
في العام 2016 الإعلان عن تسريب واسع وكبير لمجموعة من الوثائق حول التهرّب الضريبي تحت اسم وثائق باناما. وقد شملت قائمة الأشخاص المتورطين بهذه الفضيحة عدة ملوك ورؤساء عرب وغربيين.
ومن مواليد ال 3 من أبريل في العام 1900 كميل شمعون رئيس الجمهورية اللبنانية
في العام 1924 ولد مارلون براندو الممثل الأميركي
في العام 1930 ولد هيلموت كول مستشار ألمانيا
في ال 3 من أبريل من كل عام يحتفل بيوم الفاصولياء في اليابان