من ذاكرة اليوم الـ4 من أبريل

من ذاكرة اليوم الـ 4 من أبريل:

في العام 970 جوهر الصقلي يبدأ في إنشاء الجامع الأزهري بالقاهرة

في العام 1818 الكونغرس الأميركي يقر العلم الأميركي المكون من 13 خطا أحمر وأبيض و20 نجمة مع إضافة نجمة عند دخول أي ولاية جديدة

في العام 1841 جون تيلور يتولى رئاسة الولايات المتحدة خلفا للرئيس وليم هنري هاريسون الذي توفي بعد شهر من توليه الرئاسة

في العام 1905 زلزال عنيف يهز مدينة كانغرة الهندية ويؤدي إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص

في العام 1939 وفاة ملك العراق غازي الأول إثر حادث اصطدام سيارته بعمود كهرباء

في العام 1949 توقيع معاهدة حلف شمال الأطلسي الناتو في واشنطن

في العام 1960 السنغال تعلن استقلالها عن فرنسا

في العام 1968 اغتيال القس مارتن لوثر كينغ راعي الحقوق المدنية في الولايات المتحدة في مدينة ممفيس

في العام 1973 افتتاح مبنى مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك رسميا

في العام 1979 تنفيذ حكم الإعدام برئيس وزراء باكستان المخلوع ذو الفقار علي بوتو

في العام 1985 وكالة الفضاء الأميركية ناسا تعلن عن اختيار الأمير سلطان بن سلمان كأحد رواد مكوك الفضاء "ديسكفري" في إحدى رحلاته

ومن مواليد اليوم في العام 188 كركالا الامبراطور الروماني

في العام 1952 غاري مور المغني البريطاني

في العام 1954 ولد علي الحجار المغني المصري

في الـ 4 من أبريل من كل عام يحتفل باليوم العالمي لزيادة الوعي حول الألغام الأرضية ومعارضتها