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من ذاكرة اليوم ال5 أبريل

ذاكرة اليوم

من ذاكرة اليوم ال5 أبريل

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من ذاكرة اليوم الـ 5 من أبريل:

في العام 823 البابا باسكال الأول يتوج لوثر الأول ملكا على إيطاليا
في العام 1799 الجنرال كليبر وقائد المماليك مراد بك يعقدان اتفاق مصالحة في صعيد مصر
في العام 1822 إبعاد الزعيم الوطني عمر مكرم عن القاهرة إلى طنطا بأمر من محمد علي باشا
في العام 1955 رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يستقيل من منصبه وأنتوني إيدن يتولى رئاسة الوزراء خلفا له
في العام 1980 السلطات العراقية تخرج الأكراد الفيليين من العراق
في العام 1984 لانسانا كونتي يتولى رئاسة غينيا
في العام 1988 اختطاف طائرة الخطوط الجوية الكويتية الجابرية أثناء رحلتها من تايلاند إلى الكويت ودامت عملية الاختطاف 16 يوما.. قتل خلالها مواطنان كويتيان وألقيت جثتاهما من الطائرة
في العام 1999 ليبيا تسلم اثنين من مواطنيها للقضاء الدولي استعدادا لمحاكمتهما بسبب الاشتباه بتسببهما بتفجير طائرة "بان إم" الأميركية فوق لوكاربي عام 1989
في العام 2014 العلماء يكتشفون أن أحد أقمار زحل وهو " أن سي لادوس" يتمتع بمحيط من المياه السائلة أسفل سطحه المتجمد

ومن مواليد اليوم في العام 1588 توماس هوبز فيلسوف وعالم رياضيات إنكليزي
في العام 1942 ولد المغن والملحن اللبناني ملحم بركات

من وفيات اليوم عام 1987 نعمان عاشور كاتب مصري
في العام 1999 عبد الرازق البصير أديب كويتي
في العام 2008 توفي شارلتون هيستون ممثل أميركي

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