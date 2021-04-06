من ذاكرة اليوم ال6 من أبريل

من ذاكرة اليوم الـ 6 من أبريل:
في العام 1250 هزم الصليبيون في المنصورة في مصر خلال الحملة الصليبية السابعة وأسر ملك فرنسا لويس التاسع
في العام 1814 نفي الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت إلى جزير إلبا في البحر الأبيض المتوسط
في العام 1890 القوات الفرنسية تغزو غرب السودان وتحتل بلدة سيبو
في العام 1896 افتتاح أول دورة ألعاب أولمبية في أثينا
في العام 1909 وصول المكتشف الأميركي روبيرت بيري للقطب المتجمد الشمالي
في العام 1917 الولايات المتحدة تدخل الحرب خلال الحرب العالمية الأولى
في العام 1919 بدء ثورة المهاتما غاندي في الهند
في العام 1985 الإطاحة بالمشير جعفر نميري بعد اضطرابات دامت لعدة أيام في السودان
في العام 1992 دول المجموعة الأوروبية تعترف باستقلال البوسنة والهرسك
في العام 1994 بداية الحرب العرقية في راوندا عندما أقدم متطرفون على إسقاط طائرة كانت تقل أول رئيسين لرواندا وبورندي من أغلبية الهوتو
في العام 2010 الرئيس الأميركي باراك أوباما يكشف عن العقيدة النووية الجديدة للولايات المتحدة بحيث إنها لن تستخدم أبدا السلاح النووي ضد عدو لا يملك هذا السلاح
ومن مواليد الـ6 من أبريل 1483 رافاييل رسام ونحات إيطالي
في العام 1981 ولد دريعان الدريعان الممثل السعودي
ومن وفيات الـ6 من أبريل 1199 الملك ريتشارد الأول ملك انجلترا
في العام 2000 توفي الحبيب بورقيبة رئيس تونس ورائد الاستقلال فيها