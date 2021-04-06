من ذاكرة اليوم ال6 من أبريل

من ذاكرة اليوم الـ 6 من أبريل:

في العام 1250 هزم الصليبيون في المنصورة في مصر خلال الحملة الصليبية السابعة وأسر ملك فرنسا لويس التاسع

في العام 1814 نفي الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت إلى جزير إلبا في البحر الأبيض المتوسط

في العام 1890 القوات الفرنسية تغزو غرب السودان وتحتل بلدة سيبو

في العام 1896 افتتاح أول دورة ألعاب أولمبية في أثينا

في العام 1909 وصول المكتشف الأميركي روبيرت بيري للقطب المتجمد الشمالي

في العام 1917 الولايات المتحدة تدخل الحرب خلال الحرب العالمية الأولى

في العام 1919 بدء ثورة المهاتما غاندي في الهند

في العام 1985 الإطاحة بالمشير جعفر نميري بعد اضطرابات دامت لعدة أيام في السودان

في العام 1992 دول المجموعة الأوروبية تعترف باستقلال البوسنة والهرسك

في العام 1994 بداية الحرب العرقية في راوندا عندما أقدم متطرفون على إسقاط طائرة كانت تقل أول رئيسين لرواندا وبورندي من أغلبية الهوتو

في العام 2010 الرئيس الأميركي باراك أوباما يكشف عن العقيدة النووية الجديدة للولايات المتحدة بحيث إنها لن تستخدم أبدا السلاح النووي ضد عدو لا يملك هذا السلاح



ومن مواليد الـ6 من أبريل 1483 رافاييل رسام ونحات إيطالي

في العام 1981 ولد دريعان الدريعان الممثل السعودي



ومن وفيات الـ6 من أبريل 1199 الملك ريتشارد الأول ملك انجلترا

في العام 2000 توفي الحبيب بورقيبة رئيس تونس ورائد الاستقلال فيها

