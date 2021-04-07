من ذاكرة اليوم الـ7 من أبريل

في العام 332 قبل الميلاد تأسيس مدينة الإسكندرية المصرية

في العام 1652 الهولنديون يكتشون منطقة الكاب في أفريقيا

في العام 1795 تاريخ الاعتماد على النظام المتري في فرنسا واستعمال وحدات القياس المترية مثل المتر والكيلو غرام وغيرها

في العام 1922 أول حادث اصطدام جوي بتاريخ الطيران بين طائرتين فرنسية وإنجليزية فوق بيكاردي شمال باريس ومات جميع الركاب مع الطاقمين وعددهم 7

في العام 1939 إيطاليا تغزو ألبانيا في بدايات الحرب العالمية الثانية

في العام 1947 تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق

في العام 1984 تأسيس منظمة الصحة العالمية

في العام 1963 إعلان يوغوسلافيا جمهورية اتحادية وجوزيف بروز تيتو رئيسا لها مدى الحياة

في العام 1969 الميلاد الرمزي لشبكة الإنترنت

في العام 1992 صربيا تعلن استقلالها ووراثتها ليوغوسلافيا المفككة

في العام 1994 بداية عملية الإبادة الجماعية في راوندا

في العام 2003 القوات الأميركية تدخل إلى العاصمة العراقية بغداد بعد أيام من بدء الحملة العسكرية للحرب الأميركية على العراق

في العام 2010 سلسلة من عمليات العصيان المدني في قرغيزستان تؤدي إلى حدوث انقلاب شعبي على الرئيس قربان بيك باقاييف ومغادرته العاصمة بشكيك

ومن مواليد الـ7 من أبريل 1772 شارل فورييه الفيلسوف الفرنسي

في العام 1928 جيمس غارنر الممثل الاميركي

في العام 1945 ولد يحيى الفخراني الممثل المصري

في العام 1954 ولدت لويزة حنون السياسية الجزائرية

ومن وفيات الـ7 من أبريل 1498 الملك شارل الثامن ملك فرنسا

في العام 1947 توفي هنري فورد رجل الصناعة الأميركية

وفي الـ7 من أبريل يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة

