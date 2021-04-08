من ذاكرة اليوم ال 8 من أبريل

في العام 1879 حاكم مصر الخديوي إسماعيل يقرر طرد الوزيرين البريطاني و الفرنسي من الحكومة المصرية
في العام 1904 توقيع الاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا بخصوص تقسيم نفوذهما في الوطن العربي
في العام 1946 عقد آخر اجتماع لعصبة الأمم
في العام 1948 مقتل عبد القادر الحسيني في معركة القسطل
في العام 1957 إعادة افتتاح قناة السويس المصرية أمام الملاحة البحرية بعد إغلاقها بسبب العدوان الثلاثي
في العام 1970 القوات الجوية الإسرائيلية تقصف مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية في مصر وأدى ذلك إلى مقتل 30 طفلا
في العام 1985 الهند تقاضي شركة الكيماويات يونيون كاربايد على مقتل 2000 من المواطنين الهنود وإصابة مئات الآلاف في حادثة بوبال
في العام 1993 مقدونيا تنضم إلى الأمم المتحدة بعد استقلالها عن يوغوسلافيا
في العام 2004 اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية واثنين من الحركات المتمردة في دارفور وذلك فيما عرف بنزاع دارفور
في العام 2016 مصر والسعودية تعلنان عن الاتفاق على تنفيذ جسر بري يربط بين مصر والسعودية عبر البحر الأحمر
ومن مواليد الـ8 من أبريل 1859 إدموند هوسلر الفيلسوف الألماني
في العام 1875 الملك ألبير الأول ملك بلجيكا
في العام 1938 كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة
في العام 1954 ولد المغني اللبناني وليد توفيق
ومن وفيات الـ8 من أبريل 1973 بابلو بيكاسو الفنان الإسباني
- مباشر
-
-