من ذاكرة اليوم ال 8 من أبريل

في العام 1879 حاكم مصر الخديوي إسماعيل يقرر طرد الوزيرين البريطاني و الفرنسي من الحكومة المصرية

في العام 1904 توقيع الاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا بخصوص تقسيم نفوذهما في الوطن العربي

في العام 1946 عقد آخر اجتماع لعصبة الأمم

في العام 1948 مقتل عبد القادر الحسيني في معركة القسطل

في العام 1957 إعادة افتتاح قناة السويس المصرية أمام الملاحة البحرية بعد إغلاقها بسبب العدوان الثلاثي

في العام 1970 القوات الجوية الإسرائيلية تقصف مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية في مصر وأدى ذلك إلى مقتل 30 طفلا

في العام 1985 الهند تقاضي شركة الكيماويات يونيون كاربايد على مقتل 2000 من المواطنين الهنود وإصابة مئات الآلاف في حادثة بوبال

في العام 1993 مقدونيا تنضم إلى الأمم المتحدة بعد استقلالها عن يوغوسلافيا

في العام 2004 اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية واثنين من الحركات المتمردة في دارفور وذلك فيما عرف بنزاع دارفور

في العام 2016 مصر والسعودية تعلنان عن الاتفاق على تنفيذ جسر بري يربط بين مصر والسعودية عبر البحر الأحمر

ومن مواليد الـ8 من أبريل 1859 إدموند هوسلر الفيلسوف الألماني

في العام 1875 الملك ألبير الأول ملك بلجيكا

في العام 1938 كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة

في العام 1954 ولد المغني اللبناني وليد توفيق

ومن وفيات الـ8 من أبريل 1973 بابلو بيكاسو الفنان الإسباني