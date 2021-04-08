من ذاكرة اليوم ال 9 من أبريل

في العام 1928 الحكومة التركية تتبنى قانونا يفصل بين الدين والدولة وتعلن تبني الدولة للعلمانية

في العام 1938 التونسيون ينتفضون ضد المستعمر الفرنسي فيما عرف بثورة 9 أبريل

في العام 1940 ألمانيا النازية تحتل الدانمارك والنرويج في الحرب العالمية الثانية

في العام 1952 اصطدام طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بجبل ميهارا ويتسبب ذلك بمقتل 37 شخصاً

في العام 1953 انشاء اتحاد البريد العربي

في العام 1963 الولايات المتحدة تقرر منح المواطنة الفخرية للزعيم البريطاني ونستون تشرشل ليكون أول أجنبي يحصل على هذه الصفة

في العام 1965 مناوشات عسكرية حدودية بين الهند وباكستان وذلك في بداية الحرب الثانية بينهما

في العام 1967 أول طائرة بوينغ 737 تقوم برحلة تجريبية

في العام 1980 الحكومة العراقية تعدم المفكر الإسلامي السيد محمد بقر الصدر وأخته آمنة الصدر

في العام 1981 اصطدام غواصة نووية أميركية بسفينة شحن يابانية

في العام 1989 قوات سوفيتية تقوم بقتل 20 شخصا وإصابة المئات أثناء قمع مظاهرة سلمية في تبليسة ضد الحكم السوفيتي ويعتبر هذا التاريخ يوما وطنيا في جورجيا

في العام 1991 إعلان استقلال جورجيا عن الاتحاد السوفيتي

في العام 1991 القوات السوفيتية تبدأ بالانسحاب من بولندا

في العام 1992 محكمة اتحادية في الولايات المتحدة تصدر حكما بسجن رئيس بنما الأسبق مانويل نورييغا وذلك بتهمة التورط بتجارة المخدرات

في العام 2003 سقوط حزب البعث الحاكم في العراق بقيادة الرئيس صدام حسين وذلك بدخول قوات التحالف إلى العاصمة بغداد وإسقاط تمثال صدام الموجود في ساحة الفردوس

في العام 2004 عبد العزيز بوتفليقة يفوز في الانتخابات الرئاسية الجزائرية فترة رئاسية ثانية

في العام 2005 ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز يتزوج من كاميلا باركر بولز والملكة اليزابيث الثانية تمنحها لقب دوقة كورنوال

ومن مواليد الـ9 من أبريل 1336 ولد تيمور لنك قائد عسكري مغولي

في العام 1821 شارل بودلير شاعر فرنسي

في العام 1945 عمر خورشيد ممثل ومغني مصري

في العام 1976 ولدت شمس ممثلة مصرية

في العام 1990 ولدت كريستين استيورات ممثلة أميركية

ومن وفيات الـ9 من أبريل 1981 توفي يحيى الطاهر عبد الله كاتب مصري

في العام 1982 توفيت زوزو ماضي ممثلة مصرية

في العام 2012 توفي فؤاد خليل ممثل مصري

