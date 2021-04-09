من ذاكرة اليوم ال 10 من أبريل

في العام 1941 القوات الألمانية بقيادة المشير إرفين رومل تنجح بالاستيلاء على مدينة سرت الليبية وتطرد القوات البريطانية منها

في العام 1946 عقد أول انتخابات في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وكانت من نتائجها فوز 39 امرأة

في العام 1957 الحكومة الأردنية برئاسة سليمان النابلسي تقدم استقالتها للملك حسين بسبب تصادم الرؤى بينهم حول السعي للانضمام إلى حلف بغداد

في العام 1960 مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانونا للحقوق المدنية شكل علامة مهمة في طريق كفاح الزنوج من أجل الحصول على كافة الحقوق والحريات باعتبارهم مواطنين في الولايات المتحدة

في العام 1972 الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي و70 دولة أخرى يوقعون على المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة البيولوجية أو الجرثومية

في العام 2009 الإعلان عن فوز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بفترة رئاسية جديدة بعد حصوله على 90.24 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في اليوم السابق والأمين العام لحزب العمال الجزائري لويزا حنون تحل ثانية بنسبة 4.22 في المئة من الأصوات

ومن مواليد الـ10 من أبريل 1910 ولد عمر أبو ريشة شاعر سوري

في العام 1933 ولد عمر الشريف ممثل مصري

في العام 1940 ولدت نوال أبو الفتوح ممثلة مصرية

في العام 1952 ستيفن سيغال ممثل أميركي

في العام 1959 ولد سمير الناصر ممثل سعودي

في العام 1973 ولد روبيرتو كارلوس لاعب كرة قدم برازيلي

في العام 1981 ولدت مي نور الشريف ممثلة مصرية

ومن وفيات الـ10 من أبريل 1985 توفي البابا غريغوريوس الثالث عشر بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية

في العام 1931 توفي جبران خليل جبران شاعر أميركي من أصل لبناني وأحد شعراء المهجر

في العام 1973 توفي كمال ناصر شاعر ومناضل فلسطيني

