من ذاكرة اليوم الـ12 من أبريل

في العام 1663 الدولة العثمانية تعلن الحرب على الإمبراطورية الرومانية المقدسة وكان سبب الحرب هذه المرة هو بناء الألمان قلعة حصينة على الحدود مع الدولة العثمانية

في العام 1937 السير فرانك ويتل يختبر أول محرك نفاث وهو على الأرض و المصمم لتشغيل طائرة في مصنع بريدج تومبسون هيوستن في مدينة راجبي في إنجلترا

في العام 1945 وفاة رئيس الولايات المتحدة فرانك روزفلت ونائبه هاري ترومان يتولى الرئاسة خلفا له ليصبح الرئيس الثالث والثلاثين لها

في العام 1946 سوريا تحصل على استقلالها من الانتداب الفرنسي

في العام 1954 فيتنام الشمالية تحصل على اعتراف فرنسا بها

في العام 1961 رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين يقوم بأول رحلة إلى الفضاء على متن السفينة فوستيك

في العام 1968 الانتهاء من أعمال أول ناطحة سحاب بارتفاع 147 مترا وتتكون من 36 طابقا في كاسوميجاسيكي في طوكيو

في العام 1988 جامعة هارفارد تعلن عن نجاح علمائها في إنتاج سلالة جديدة من الفئران بعد استخدام الهندسة الوراثية لأول مرة

في العام 1989 طائرة الخطوط الجوية البريطانية الكونكورد تفقد جزءا كبيرا من دفتها في رحلة بين كرايس تشيرشرن وسيدني

في العام 1992 افتتاح الفرع الأوروبي لمدينة الملاهي الأميركية الشهيرة ديزني لاند في فرنسا وحملت اسم يورو ديزني

ومن مواليد الـ12 من أبريل 1909 ولدت الممثلة المصرية زوزو شكيب

في العام 1942 ولد جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا

في العام 1964 ولدت دينا راقصة شرقية وممثلة مصرية

ومن وفيات الـ12 من أبريل عام 238 توفى جورديان الأول الأمبراطور الروماني الثامن والعشرون

في العام 2003 توفي الأمير ماجد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة