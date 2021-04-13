من ذاكرة اليوم الـ13 من أبريل

في العام 1204 الحملة الصليبية الرابعة تجتاح القسطنطينية

في العام 1635 إعدام الأمير اللبناني فخر الدين الثاني شنقا في الأستانة بعد أن شكل حكما ذاتيا امتد من يافا إلى طرابلس مما أدى بالسلطنة العثمانية إلى محاربته والقضاء عليه وشنقه

في العام 1772 هروب علي بك الكبير من مصر إلى الشام بعد فشل حركته في الخروج على الدولة العثمانية التي كانت مصر تابعة لها

في العام 1909 وحدات من الجيش العثماني المؤيدة لجمعية الاتحاد والترقي تقود عصيانا ضد السلطان عبد الحميد الثاني انتهت بخلعه في السابع والعشرين من أبريل

في العام 1966 سقوط طائرة مروحية تقل الرئيس العراقي عبد السلام عارف تؤدي إلى مقتله في ظروف غامضة وذلك أثناء تحليقه بين القرنة والبصرة

في العام 1975 وقوع حادثة عين الرمانة والتي شكلت نقطة بداية الحرب الأهلية اللبنانية

في العام 1990 ناميبيا تنضم إلى منظمة الوحدة الأفريقية

في العام 2008 انتخابات تشريعية مبكرة في إيطاليا تؤدي إلى فوز حزب بيرلسكوني بأغلبية مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب

في العام 2011 النائب العام في مصر يقرر حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ وفي اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين

في العام 2016 إجراء انتخابات تشريعية في سورية وسط جدل دولي وانقسام داخلي

ومن مواليد هذا اليوم الـ13 من أبريل في العام 1153 مظفر الدين كوكبوري أمير أربيل وأحد كبار القادة الذين شاركوا صلاح الدين الأيوبي في جهاده ضد الصليبيين

في العام 1519 ولدت كاترين دي ميديشي زوجة هنري الثاني ملك فرنسا

في العام 1953 ولدت أحلام مستغانمي الكاتبة الجزائرية

في العام 1978 كارلوس بويول لاعب كرة قدم إسباني

ومن وفيات الـ13 من أبريل في العام 1517 الأمير فخر الدين الثاني أمير الدروز في جبل لبنان

في العام 1997 توفي الصحفي المصري مصطفى أمين مؤسس دار أخبار اليوم

في العام 2016 توفي الممثل المصري سيد زيان

