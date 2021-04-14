من ذاكرة اليوم الـ14 من أبريل

في العام 1182 افتتاح جامع إشبيلية الكبير بعد 10 سنوات من البناء

في العام 1699 مولد ديانة السيخ في شمال الهند حسب التقويم الناناكشاهي

في العام 1775 بنجامين فرانكلين يؤسس أول جمعية أميركية لمكافحة الرق

في العام 1844 اندلاع معارك عنيفة بين الجزائريين والفرنسيين في منطقة جبال الأوراس بقيادة أحمد باي واستمرت المعارك 20 يوماً

في العام 1849 المجر تستقل عن النمسا

في العام 1894 توماس إديسون يعرض كاينتوسكوب بعرض الصور المتحركة

في العام 1883 ألكسندر غراهام بل ينجح في إجراء أول مكالمة هاتفية بين مدينتين

في العام 1912 السفينة تيتانيك تصطدم بجبل جليدي في المحيط الأطلسي ما أدى إلى غرقها بعد أكثر من ثلاث ساعات في اليوم التالي

في العام 1448 عصابات الهاجاناه الصهيونية ترتكب مجزرة في قرية ناصر الدين في طبريا حيث قتلت 50 فلسطينيا من أصل 90 هم سكان القرية

في العام 1956 عرض أول شريط فيديو في مؤتمر منظمة الوطنية للمذيعين

في العام 2014 صحيفتا الغارديان البريطانية وواشنطن بوست الأميركية تحصلان على جائزة بوليتزر لنشرهما الوثائق المسربة من قبل إدوارد سنودن

في العام 2015 مجلس الأمن الدولي يعترف بشرعية عملية عاصفة الحزم عبر إقرار مشروع القرار العربي بشأن اليمن

ومن مواليد الـ 14 من أبريل في العام 1126 ابن رشد فيلسوف وطبيب وفقيه وقاضي مسلم ولد في مدينة قرطبة في الأندلس

في العام 1906 ولد فيصل بن عبد العزيز آل سعود ثالث ملوك المملكة العربية السعودية

في العام 1925 ولد محمد الفيتوري السياسي والحقوقي التونسي

في العام 1929 ولد الشاذلي بن جديد رئيس الجزائر

ومن وفيات الـ14 من أبريل في العام 1759 جورج فريدريك هاندل الموسيقي الألماني الإنكليزي