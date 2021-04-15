من ذاكرة اليوم الـ 15 من أبريل

في العام 1517 إعدام السلطان طومان باي آخر سلاطين الدولة المملوكية وكان ذلك إيذانا بانتهاء العهد المملوكي وبداية تبعية مصر للدولة العثمانية
في العام 1929 افتتاح أول مركز تسوق في محطة قطار وهو مركز تسوق هانكيو في محطة أوميدا في أوساكا في اليابان
في العام 1958 انعقاد مؤتمر أكرا والذي انعقد بناء على مجهودات رئيس غانا كوامي نكروما ويعتبر نواة للوحدة الأفريقية
في العام 1961 بدء الهجوم الأميركي على مطارات كوبا وأحياء هافانا خلال غزو خليج الخنازير
في العام 1982 تنفيذ حكم الإعدام بخالد الاسلامبولي وخمسة من معاونيه بتهمة اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات
في العام 1983 افتتاح ديزني لاند في مدينة طوكيو تحت اسم طوكيو ديزني لاند
في العام 1989 بداية مظاهرات الطلاب الصينيين في ميدان تيان ان مين وذلك بالمطالبة بالإصلاح والديمقراطية
في العام 2002 السلطات الإسرائيلية تلقي القبض على مروان البرغوثي
في العام 2010 الرئيس القرغيزي المخلوع قوربان بك باجايف يستقيل من منصيه ويغادر إلى كازاخستان
في العام 2013 انفجار ماراثون بوسطن بعبوة ناسفة يؤدي إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة حوالي 100 آخرين
ومن مواليد الـ 15 من أبريل في العام 1452 ليوناردو دا فينشي رسام إيطالي وأحد فناني عصر النهضة
في العام 1839 ولد يعقوب صنوع رائد من رواد المسرح المصري والصحافة المصرية الساخرة
في العام 1858 ولد إميل دوركايم فيلسوف وعالم في الاجتماع الفرنسي
في العام 1894 ولد نيكيتا خروتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي
في العام 1910 ولدت الممثلة المصرية أمينة رزق
ومن وفيات الـ 15 من أبريل في العام 1980 جان بول سارتر كاتب وفيلسوف فرنسي حاصل على جائز نوبل في الأدب عام 1964
في العام 1990 توفيت غريتا غاربو الممثلة السويدية
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