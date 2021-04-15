من ذاكرة اليوم الـ 15 من أبريل

في العام 1517 إعدام السلطان طومان باي آخر سلاطين الدولة المملوكية وكان ذلك إيذانا بانتهاء العهد المملوكي وبداية تبعية مصر للدولة العثمانية

في العام 1929 افتتاح أول مركز تسوق في محطة قطار وهو مركز تسوق هانكيو في محطة أوميدا في أوساكا في اليابان

في العام 1958 انعقاد مؤتمر أكرا والذي انعقد بناء على مجهودات رئيس غانا كوامي نكروما ويعتبر نواة للوحدة الأفريقية

في العام 1961 بدء الهجوم الأميركي على مطارات كوبا وأحياء هافانا خلال غزو خليج الخنازير

في العام 1982 تنفيذ حكم الإعدام بخالد الاسلامبولي وخمسة من معاونيه بتهمة اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات

في العام 1983 افتتاح ديزني لاند في مدينة طوكيو تحت اسم طوكيو ديزني لاند

في العام 1989 بداية مظاهرات الطلاب الصينيين في ميدان تيان ان مين وذلك بالمطالبة بالإصلاح والديمقراطية

في العام 2002 السلطات الإسرائيلية تلقي القبض على مروان البرغوثي

في العام 2010 الرئيس القرغيزي المخلوع قوربان بك باجايف يستقيل من منصيه ويغادر إلى كازاخستان

في العام 2013 انفجار ماراثون بوسطن بعبوة ناسفة يؤدي إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة حوالي 100 آخرين

ومن مواليد الـ 15 من أبريل في العام 1452 ليوناردو دا فينشي رسام إيطالي وأحد فناني عصر النهضة

في العام 1839 ولد يعقوب صنوع رائد من رواد المسرح المصري والصحافة المصرية الساخرة

في العام 1858 ولد إميل دوركايم فيلسوف وعالم في الاجتماع الفرنسي

في العام 1894 ولد نيكيتا خروتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي

في العام 1910 ولدت الممثلة المصرية أمينة رزق

ومن وفيات الـ 15 من أبريل في العام 1980 جان بول سارتر كاتب وفيلسوف فرنسي حاصل على جائز نوبل في الأدب عام 1964

في العام 1990 توفيت غريتا غاربو الممثلة السويدية