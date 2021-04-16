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من ذاكرة اليوم ال 16 من أبريل

من ذاكرة اليوم ال 16 من أبريل

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في العام 641م فُتحت مصر وسقط حصن بابليون في يد عمرو بن العاص بعد حصار دام نحو 7 أشهر

في العام 1917 زعيم الحزب الشيوعي البلشفي فلاديمير لينين يعود إلى العاصمة الروسية بيتروغراد بعد عقد كامل في المنفى ليتسلم مقاليد الثورة الروسية

في العام 1938 إيطاليا والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية تقضي باستقلال كل من اليمن والسعودية وعدم سعي أي من الدولتين الاستعماريتين للحصول على مراكز ممتازة جديدة ذات صفة سياسية في أي من البلدين

في العام 1972 إطلاق المكوك الفضائي أبولو 16 باتجاه القمر
في العام 1988 جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد يغتال خليل الوزير أبو جهاد أحد زعماء حركة فتح في تونس

في العام 1991 الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف يزور اليابان في زيارة هي الأولى لرئيس سوفيتي

في العام 1993 إعلان مقاطعة سربرنيتشا في البوسنة والهرسك محمية من الأمم المتحدة

في العام 2011 المحكمة الإدارية في مصر تصدر قرارًا بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي هيمن على الحياة السياسية في البلاد لعقود طويلة

في العام 2017 الحكومة التركية تعلن فوز مؤيدي التعديلات الدستورية بعد إجراء الاستفتاء لتتحول تركيا من جمهورية برلمانية إلى جمهورية رئاسية

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