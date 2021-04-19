من ذاكرة اليوم الـ19 من أبريل

في عام 1775 اندلاع حرب الاستقلال الأمريكية التي أدت إلى قيام الولايات المتحدة

في عام 1961 اجتماع في قصر السيف في الكويت بين أمير الكويت الشيخ عبد الله سالم الصباح والمقيم السياسي البريطاني في الخليج ويليام لوس للتفاوض على إلغاء اتفاقية 1899 بين الكويت والمملكة المتحدة

في عام 1964 بدء بيع السيارة الرياضية فورد موستانغ للمرة الأولى

في عام 1974 المسبار الفضائي بيونير 11 ينجح في المرور عبر حزام الكويكبات

في عام 1986 مجلس المطارنة الموارنة ينتخب المطران نصر الله صفير بطريرك للكنيسة المارونية خلفًا للبطريرك المستقيل أنطون بطرس خريش

في عام 1995 شاحنة مليئة بالمتفجرات تنفجر أمام مبنى ألفريد مورا الفيدرالي في أوكلاهوما وتؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا

في عام 2003 إعادة انتخاب أولوسيجون أوباسانجو رئيسًا لنيجيريا لفترة رئاسية أخرى بعد أن حصل على 62 % من مجمل أصوات الناخبين

في عام 2005 انتخاب الكاردينال الألماني جوزيف راتزنغر بابا للكنيسة الرومانية الكاثوليكية تحت اسم بينيدكت السادس عشر خلفًا للبابا يوحنا بولس الثاني

في عام 2015 محكمة جنائية مصرية تقضي بإعدام 11 متهما في أحداث استاد بور سعيد التي وقعت سنة 2012

ومن مواليد الـ19 من أبريل

في عام 793 فرديناند الأول إمبراطور النمسا

في عام 1882 ولد جيتوليو فارجاس رئيس البرازيل

في عام 1937 ولد جوزيف استرادا رئيس الفلبين

في عام 1979 ولدت كيت هدسون الممثلة الأمريكية

في عام 1987 ولدت ماريا شارابوفا بطلة كرة المضرب الروسية

ومن وفيات الـ19 من أبريل

في عام 1689 الملكة كريستينا ملكة السويد

في عام 1768 جوفاني أنطونيو كانال رسام إيطالي

في عام 1824 جورج بايرون شاعر إنجليزي

في عام 1881 بينجامين دزرائيلي رئيس وزراء المملكة المتحدة