من ذاكرة اليوم الـ19 من أبريل

في عام 1775 اندلاع حرب الاستقلال الأمريكية التي أدت إلى قيام الولايات المتحدة
في عام 1961 اجتماع في قصر السيف في الكويت بين أمير الكويت الشيخ عبد الله سالم الصباح والمقيم السياسي البريطاني في الخليج ويليام لوس للتفاوض على إلغاء اتفاقية 1899 بين الكويت والمملكة المتحدة
في عام 1964 بدء بيع السيارة الرياضية فورد موستانغ للمرة الأولى
في عام 1974 المسبار الفضائي بيونير 11 ينجح في المرور عبر حزام الكويكبات
في عام 1986 مجلس المطارنة الموارنة ينتخب المطران نصر الله صفير بطريرك للكنيسة المارونية خلفًا للبطريرك المستقيل أنطون بطرس خريش
في عام 1995 شاحنة مليئة بالمتفجرات تنفجر أمام مبنى ألفريد مورا الفيدرالي في أوكلاهوما وتؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا
في عام 2003 إعادة انتخاب أولوسيجون أوباسانجو رئيسًا لنيجيريا لفترة رئاسية أخرى بعد أن حصل على 62 % من مجمل أصوات الناخبين
في عام 2005 انتخاب الكاردينال الألماني جوزيف راتزنغر بابا للكنيسة الرومانية الكاثوليكية تحت اسم بينيدكت السادس عشر خلفًا للبابا يوحنا بولس الثاني
في عام 2015 محكمة جنائية مصرية تقضي بإعدام 11 متهما في أحداث استاد بور سعيد التي وقعت سنة 2012
ومن مواليد الـ19 من أبريل
في عام 793 فرديناند الأول إمبراطور النمسا
في عام 1882 ولد جيتوليو فارجاس رئيس البرازيل
في عام 1937 ولد جوزيف استرادا رئيس الفلبين
في عام 1979 ولدت كيت هدسون الممثلة الأمريكية
في عام 1987 ولدت ماريا شارابوفا بطلة كرة المضرب الروسية
ومن وفيات الـ19 من أبريل
في عام 1689 الملكة كريستينا ملكة السويد
في عام 1768 جوفاني أنطونيو كانال رسام إيطالي
في عام 1824 جورج بايرون شاعر إنجليزي
في عام 1881 بينجامين دزرائيلي رئيس وزراء المملكة المتحدة
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