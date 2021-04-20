من ذاكرة اليوم الـ20 من أبريل

من ذاكرة اليوم الـ 20 من أبريل:

في عام 1792 فرنسا تعلن الحرب على النمسا

في عام 1854 قيام تحالف دفاعي بين النمسا وبروسيا ضد روسيا

في عام 1868 اليابان تغير عاصمتها من كيوتو إلى إيدو

في عام 1871 بداية الخدمات البريدية في طوكيو وكيوتو وأوساكا

في عام 1901 افتتاح أول جامعة نسائية في اليابان

في عام 1929 إنشاء جهاز البوليس الدولي الإنتربول

في عام 1972 المكوك الفضائي أبولو 16 يهبط على سطح القمر

في عام 2008 مقتل ناشطين من حزب الكتائب اللبنانية بإطلاق نار في زحلة وذلك بعد افتتاح بيت الكتائب

في عام 2009 انعقاد مؤتمر ديربان الاستعراضي في جنيف بسويسرا والذي نظمته الأمم المتحدة بهدف مناهضة العنصرية

ومن مواليد الـ20 من أبريل

في عام 1429 السلطان محمد الفاتح سلطان الدولة العثمانية

في عام 1808 ولد نابليون الثالث أول رئيس للجمهورية الفرنسية وثاني إمبراطور لفرنسا

في عام 1889 ولد أدولف هتلر مستشار ألمانيا النازية

ومن وفيات الـ20 من أبريل

في عام 1472 ليون باتيستا ألبيرتي مهندس معماري وعالم رياضيات وشاعر إيطالي

في عام 2015 إبراهيم يسري الممثل المصري

