من ذاكرة اليوم الـ20 من أبريل

من ذاكرة اليوم الـ 20 من أبريل:
في عام 1792 فرنسا تعلن الحرب على النمسا
في عام 1854 قيام تحالف دفاعي بين النمسا وبروسيا ضد روسيا
في عام 1868 اليابان تغير عاصمتها من كيوتو إلى إيدو
في عام 1871 بداية الخدمات البريدية في طوكيو وكيوتو وأوساكا
في عام 1901 افتتاح أول جامعة نسائية في اليابان
في عام 1929 إنشاء جهاز البوليس الدولي الإنتربول
في عام 1972 المكوك الفضائي أبولو 16 يهبط على سطح القمر
في عام 2008 مقتل ناشطين من حزب الكتائب اللبنانية بإطلاق نار في زحلة وذلك بعد افتتاح بيت الكتائب
في عام 2009 انعقاد مؤتمر ديربان الاستعراضي في جنيف بسويسرا والذي نظمته الأمم المتحدة بهدف مناهضة العنصرية
ومن مواليد الـ20 من أبريل
في عام 1429 السلطان محمد الفاتح سلطان الدولة العثمانية
في عام 1808 ولد نابليون الثالث أول رئيس للجمهورية الفرنسية وثاني إمبراطور لفرنسا
في عام 1889 ولد أدولف هتلر مستشار ألمانيا النازية
ومن وفيات الـ20 من أبريل
في عام 1472 ليون باتيستا ألبيرتي مهندس معماري وعالم رياضيات وشاعر إيطالي
في عام 2015 إبراهيم يسري الممثل المصري
- مباشر
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