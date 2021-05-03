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من ذاكرة اليوم 3 من مايو

من ذاكرة اليوم 3 من مايو

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من ذاكرة اليوم 3 من مايو

في عام 1814 الشيخ جابر بن عبد الله الصباح يتولى الحكم في الكويت خلفا لوالده الشيخ عبد الله بن صباح بن جابر الصباح
في عام 1902 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يرفض اقتراحا من مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هرتزل بإنشاء جامعة يهودية في القدس
وفي عام 1920 المملكة المتحدة تعلن الانتداب على العراق

ومن ذاكرة اليوم 3 من مايو

في عام 1945 قوات الحلفاء تدخل هامبورج في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية
وفي عام 1982 غرق المدمرة البريطانية شيفيلد في حرب الفوكلاند بعد تعرضها لقصف صاروخي أرجنتيني
وفي عام 1991 عرض آخر حلقة من المسلسل الأمريكي الشهير دالاس

ومن مواليد ‏اليوم 3 من مايو

في عام 612 قسطنطين الثالث إمبراطور بيزنطي
وفي عام 1469 نيكولو مكيافيلي مفكر إيطالي وصاحب ‏ نظرية كتاب الأمير
في عام 1898 ولدت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل

ومن وفيات اليوم 3 من ‏مايو

في عام 1257 شجرة الدر السلطانة الأيوبية التي حكمت مصر نحو ثلاثة أشهر بعد وفاة زوجها السلطان الصالح أيوب
‏وفي عام 1987 توفيت داليدا مغنية فرنسية من أصل مصري إيطالي
وفي عام 2010 توفي محمد عابد الجابري الفيلسوف و‏المفكر المغربي

وفي مثل هذا اليوم 3 من مايو من كل عام يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة

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