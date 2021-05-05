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من ذاكرة اليوم الـ5 من مايو

من ذاكرة اليوم الـ5 من مايو

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من ذاكرة اليوم الـ 5 من مايو
في العام ‏1494 المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جامايكا
في العام 1835 افتتاح أول خط سكة حديد في أوروبا القارية يصل ‏بين مدينتي ميشيلن وبروكسل في بلجيكا
في العام 1893 انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية مما تسبب في كساد اقتصادي كبير ‏
في العام 1931 تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
في العام 1936 القوات ‏الإيطالية تحتل أديس أبابا
في العام 1941 الإعلان عن استقلال إثيوبيا بعودة الإمبراطور هيلا سيلاسي
في العام 1945 القوات البريطانية والكندية تحرران هولندا والدنمارك من احتلال ألمانيا النازية بعد استسلام قواتها ‏قرب نهاية الحرب العالمية الثانية
في عام 1955 ألمانيا الغربية تحصل على سيادتها كاملة وإعلانها دولة مستقلة تحت اسم جمهورية ألمانيا الاتحادية
في العام 2006 الحكومة السودانية توقع اتفاقا مع حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور
في العام 2016 حريق هائل في كندا ‏يدفع عشرات الآلاف من السكان إلى النزوح من مدينة فورت ماكموراي
ومن مواليد اليوم 5 مايو
في العام 1747 ليوبولد الثاني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة
في العام 1818 كارل ماركس الفيلسوف الألماني
في العام 1826 الإمبراطورة ‏أوجيني زوجة الإمبراطور نابليون الثالث
في العام 1962 محمد عبدالله محمد رئيس الصومال
ومن وفيات اليوم الـ 5 من مايو عام 2017 إعلي ولد محمد فال رئيس موريتانيا الأسبق

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