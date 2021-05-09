من ذاكرة اليوم الـ9 من مايو

في عام 1927 نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبرا بدلا من ملبورن

في عام 1941 الغواصة الألمانية U110 تقع بيد القوات البريطانية وأدى ذلك إلى حصولهم على جهاز الشفرة الألماني مما مكن الحلفاء من فك الشفرة الألمانية

في عام 1945 انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية

في عام 1946 الملك فيكتور إيمانويل الثالث يتنازل عن عرش إيطاليا لابنه أومبيرتو الثاني

في عام 1947 الإعلان عن استقلال رومانيا

في عام 1955 ألمانيا الغربية تنضم لحلف شمال الأطلسي الناتو

في عام 1978 منظمة الألوية الحمراء تعدم رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ألدو مورو المحتجز لديها منذ أن خطفته في الـ16 من مارس

في عام 1994 الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجنوب أفريقيا

في عام 2004 الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا أحمد قديروف يلقى حتفه إثر انفجار في ملعب كرة قدم

في عام 2009 جاكوب زوما يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا

في عام 2015 محكمة مصرية تصدر حكما بالسجن المشدد ثلاث سنوات ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه في قضية الرئاسة

في عام 2015 منظمة الصحة العالمية تعلن أن ليبيريا أصبحت خالية تماما من فيروس إيبولا

ومن مواليد الـ9 من مايو

في عام 1882 القارئ المصري الشهير محمد رفعت

في عام 1907 بالدور فون شيراخ رئيس منظمة شباب هتلر

في عام 1945 الروائي المصري جمال الغيطاني

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