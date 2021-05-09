من ذاكرة اليوم الـ9 من مايو
في عام 1927 نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبرا بدلا من ملبورن
في عام 1941 الغواصة الألمانية U110 تقع بيد القوات البريطانية وأدى ذلك إلى حصولهم على جهاز الشفرة الألماني مما مكن الحلفاء من فك الشفرة الألمانية
في عام 1945 انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية
في عام 1946 الملك فيكتور إيمانويل الثالث يتنازل عن عرش إيطاليا لابنه أومبيرتو الثاني
في عام 1947 الإعلان عن استقلال رومانيا
في عام 1955 ألمانيا الغربية تنضم لحلف شمال الأطلسي الناتو
في عام 1978 منظمة الألوية الحمراء تعدم رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ألدو مورو المحتجز لديها منذ أن خطفته في الـ16 من مارس
في عام 1994 الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجنوب أفريقيا
في عام 2004 الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا أحمد قديروف يلقى حتفه إثر انفجار في ملعب كرة قدم
في عام 2009 جاكوب زوما يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا
في عام 2015 محكمة مصرية تصدر حكما بالسجن المشدد ثلاث سنوات ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه في قضية الرئاسة
في عام 2015 منظمة الصحة العالمية تعلن أن ليبيريا أصبحت خالية تماما من فيروس إيبولا
ومن مواليد الـ9 من مايو
في عام 1882 القارئ المصري الشهير محمد رفعت
في عام 1907 بالدور فون شيراخ رئيس منظمة شباب هتلر
في عام 1945 الروائي المصري جمال الغيطاني
- مباشر
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