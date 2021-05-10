من ذاكرة اليوم الـ10 من مايو

من ذاكرة اليوم الـ10 مايو

في عام 1497 البحار الإيطالي أميركو فسبوتشي يخرج في رحلة البحث عن طريق جديد إلى الشرق الأقصى وآسيا وعندما اصطدم باليابسة تصور أنه وصل بالفعل إلى الهند إلا أنه كان قد اكتشف أرضا جديدة لم تطأها قدم أوروبية من قبل وهي أميركا الجنوبية لذا فإن الأوروبيين أطلقوا عليها اسم أميركا

في عام 1774 لويس السادس عشر يعتلي عرش فرنسا

في عام 1862 إمبراطور روسيا ألكسندر الثاني يقر خطة إعادة توطين الشركس في الدولة العثمانية

في عام 1904 ألمانيا النازية تغزو بلجيكا وهولندا وذلك في الحرب العالمية الثانية، وفي العام نفسه ونستون تشرشل يتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة

في عام 1960 الإعلان عن قيام جمهورية الكاميرون

في عام 1995 المملكة المتحدة تقرر رفع الحظر المفروض على المحادثات الوزارية مع الجناح السياسي للجيش الجمهوري الأيرلندي ال "شين فين" الذي يخوض صراعا من أجل استقلال أيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة

في عام 1997 زلزال يضرب الشمال الشرقي من إيران ويحصد 2400 شخص

في عام 2004 مقتل 16 شخصا في اشتباكات بين القوات الأميركية والجيش المهدي في بغداد

ومن مواليد الـ10 من مايو

في عام 1848 السير توماس ليبتون رجل الأعمال الاسكتلندي وصانع شاي ليبتون

في عام 1878 جوستاف شتريسمان مستشار ألمانيا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1926

في عام 1910 ولد شيخ الأزهر عبد الحليم محمود

في عام 1915 ولد المخرج المصري صلاح أبو سيف

في عام 1923 ولد حيدر علييف رئيس أذربيجان الثالث

في عام 1970 ولد عنتر زوابري أمير الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر

في عام 1978 ولدت الأميرة للا سلمى زوجة ملك المغرب محمد السادس

ومن وفيات اليوم الـ10 من مايو

في عام 1774 الملك لويس الخامس عشر ملك فرنسا

في عام 1937 توفي الأديب المصري مصطفى صادق الرافعي





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