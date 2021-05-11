من ذاكرة اليوم الـ11 من مايو

في عام 330 افتتاح القسطنطينية كعاصمة للإمبراطورية الرومانية وسميت روما الجديدة

في عام 1949 إسرائيل تنضم إلى الأمم المتحدة

في عام 1953 رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يوجه انتقادا حادا لنظرية الدومينو التي كانت إدارة الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور تروج لها لتبرير التدخل العسكري الأميركي في دول العالم

في عام 1989 الرئيس الأميركي جورج بوش يعلن عن اعتزام الولايات المتحدة غزو بنما واعتقال رئيسها الجنرال مانويل نورييغا بتهمة تورطه في عمليات تهريب المخدرات من كولومبيا إلى الأراضي الأميركية

في 1998 الهند تقوم بتفجير نووي تحت الأرض ضاربة عرض الحائط بجميع الاحتجاجات الدولية

في عام 2004 موقع إنترنت قريب من تنظيم القاعدة يعرض شريط فيديو يظهر ملثمين يذبحون مواطنا أميركيا يدعى نيك بيرغ انتقاما لانتهاكات الجيش الأميركي للمعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب

في عام 2010 رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يستقيل من منصبه والملكة إليزابيث تعين زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون رئيسا للوزراء

في عام 2016 السلطات البنغلاديشية تنفذ حكم الإعدام شنقا بحق زعيم الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي

ومن مواليد اليوم الـ11 من مايو

في عام 1904 سلفادور دالي رسام ونحات إسباني

في عام 1932 مصطفى طلاس عسكري وسياسي سوري

ومن وفيات الـ11 من مايو

في عام 1981 بوب مارلي مغنٍ وموسيقي جاميكي

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