من ذاكرة اليوم الـ12 من مايو

في عام 1641 المستكشف الهولندي أبل تاسمان يكتشف نيوزيلندا

في عام 1881 حاكم تونس محمد الصادق باي يوقع على معاهدة باردو التي أعطت فرنسا حق الإشراف المالي والعسكري والخارجي في تونس



في عام 1908 افتتاح مدرسة الفنون الجميلة المصرية بالقاهرة وكان النحات محمود مختار هو أول الملتحقين بها

في عام 1912 صدور العدد الأول من صحيفة برافدا الروسية

في عام 1919 الزعيم المصري سعد زغلول يرسل مذكرة احتجاج إلى مؤتمر الصلح الذي انعقد في باريس عقب الحرب العالمية الأولى بسبب اعتراف المؤتمر بالحماية البريطانية على مصر وإبقاء الدول العربية تحت الحماية البريطانية والفرنسية

في عام 1937 تتويج الملك جورج السادس ملكا على العرش البريطاني

في عام 1951 الولايات المتحدة تجرب تفجير قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي

في عام 1956 المتطرفون اليهود في الجزائر يرتكبون مذبحة وحشية ضد المواطنين العُزَّل في مدينة قسنطينة بمساعدة الفرنسيين

في عام 1965 ألمانيا الغربية توقع مذكرة تفاهم لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

في عام 2017 هجوم إلكتروني ببرمجية الفدية يوقع أكثر من 230 ألف جهاز إلكتروني حول العالم

ومن مواليد اليوم الـ12 من مايو

في عام 1496 الملك غوستاف الأول ملك السويد

في عام 1954 المغنية والممثلة المصرية عفاف راضي



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