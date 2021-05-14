من ذاكرة اليوم ال 14 من مايو

من ذاكرة اليوم الـ14 من مايو

في عام 1607 تأسست مستعمرة جيمس تاون وهي أول مستعمرة بريطانية ناجحة في أمريكا الشمالية

في عام 1941 القوة الجوية الألمانية تشن أعنف غارة جوية على العاصمة البريطانية لندن في الحرب العالمية الثانية

في عام 1945 الطيارون الانتحاريون اليابانيون يشنون هجوما مدمرا على حاملة الطائرات الأميركية إنتربرايز وذلك في الشهور الأخيرة في الحرب العالمية الثانية

في عام 1948 قوة من المقاتلين العرب تتمكن من الاستيلاء على مستوطنة عطروت شمال القدس في بداية حرب فلسطين بين العرب والصهاينة وذلك قبل يوم واحد من الإعلان قيام دولة إسرائيل

في عام 1955 الإعلان عن قيام حلف وارسو

في عام 1956 تأسيس الجيش المغربي

في عام 1963 الكويت تنضم للأمم المتحدة لتصبح العضو رقم 111 في المنظمة الدولية

في عام 1964 الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل عند السد العالي وذلك بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر ورئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف وكانت قناة التحويل مسقطا مائيا يسمح بتشغيل أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط

في عام 1965 الصين تفجر قنبلتها الذرية الثانية

في عام 2004 القوات الأميركية تطلق سراح 250 من المعتقلين العراقيين من سجن أبو غريب بعد فضيحة إساءة معاملة السجناء

في عام 2007 الحكومة اللبنانية تطالب مجلس الأمن الدولي بإقرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري بعد تعذر إقرارها في مجلس النواب

في عام 2010 إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا توقع بالأحرف الأولى على اتفاقية إطارية لتقاسم مياه نهر النيل بعد مفاوضات استمرت 10 سنوات بينما رفضت مصر والسودان هذه الاتفاقية

ومن مواليد الـ14 من مايو

في عام 1923 عدنان الباجه جي السياسي العراقي

في عام 1942 أحمد مرعي الممثل المصري

في عام 1953 نوردوم سيهاموني ملك كمبوديا

في عام 1962 داني هيوستن الممثل الأميركي

ومن وفيات الـ14 من مايو

في عام 848 أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية

في عام 1610 الملك هنري الرابع ملك فرنسا

في عام 1912 أوغست ستريندبرغ كاتب سويدي

في عام 1936 أدموند اللنبي الجنرال البريطاني

في عام 1937 مصطفى صادق الرافعي الكاتب والأديب المصري

في عام 1998 فرانك سيناترا المغني الأميركي

في عام 1999 عبد العزيز بن باز مفتي المملكة العربية السعودية





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