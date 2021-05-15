من ذاكرة اليوم الـ15 من مايو

من ذاكرة الـ15 من مايو

في عام 1571 التتار يحرقون موسكو بعد استيلائهم عليها

في عام 1919 انتصار قوات ملك الدولة السعودية الثالثة عبد العزيز آل سعود في معركة تربة على قوات الشريف الحسين بن علي حاكم مكة والمدينة المنورة

في عام 1923 تأسيس إمارة شرق الأردن

في عام 1932 اغتيال رئيس الوزراء الياباني إينوكاي تسويوشي

في عام 1940 تأسيس شركة الوجبات السريعة ماكدونالدز

في عام 1948 الجيوش العربية تدخل فلسطين إبان حرب فلسطين والإعلان عن قيام دولة إسرائيل ويعرف هذا اليوم بيوم النكبة

في عام 1957 المملكة المتحدة تفجر قنبلتها الهيدروجينية في المحيط الهادئ وفي العام نفسه الإعلان عن استقلال النمسا

في عام 1972 إعادة أوكيناوا إلى السلطة اليابانية وتأسيس محافظة أوكيناوا

في عام 1980 إسرائيل تعلن أن القدس هي عاصمة إسرائيل إلى الأبد

في عام 1988 الجيش السوفيتي يبدأ انسحابه من أفغانستان بعد 9 سنوات من غزوها

في عام 1990 الموسيقار ياني يصدر ألبومه الثاني بعنوان Reflections of Passion والذي يحتوي على 15 مقطوعة

في عام 2009 الرئيس الأميركي باراك أوباما يجري إصلاحات على نظام المحاكمات العسكرية في معتقل غوانتانامو مما أغضب مؤيدين له قالوا إنه حنث بوعده بإنهاء هذه المحاكم

في عام 2012 فرانسوا هولاند يتسلم مهامه رئيسا لفرنسا خلفا لنيكولا ساركوزي ويعين فور توليه السلطة جان مارك إيرو رئيسا للحكومة

في عام 2015 الانقلاب العسكري في بوروندي يفشل بعد بدايته في 23 من مايو والرئيس بيير نكورونزيزا يدخل البلاد ويتم توقيف بعض القائمين بالمحاولة

ومن مواليد الـ15 من مايو

في عام 1048 عمر الخيام عالم وشاعر فارسي

في عام 1567 كلاوديو مونتيفيردي موسيقي ألماني

في عام 1911 هيرتا أوبرهاوزر دكتورة نازية اشتُهرت بالتجارب البشعة على البشر

في عام 1937 ولدت مادلين أولبرايت سياسية أميركية وأول امرأة تتولى منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة

في عام 1969 ولدت المغنية السورية أصالة نصري

ومن وفيات الـ15 من مايو

في عام 392 ڤالنتينيان الثاني الإمبراطور الروماني

في عام 1157 يوري دولغوروكي أمير روسي ومؤسس مدينة موسكو

في عام 1174 توفي نور الدين زنكي حاكم حلب

في عام 1997 توفي سعد الله ونوس الكاتب المسرحي السوري



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