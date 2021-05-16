من ذاكرة اليوم الـ16 من مايو

في العام 1916 إبرام اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا والمملكة المتحدة وذلك لتحديد مناطق النفوذ بغرب آسيا بعد تهاوي الدولة العثمانية

مادة اعلانية

في العام 1942 الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يأمر الجنرال ماك آرثر بالخروج من الفلبين إثر انهيار الدفاعات الأميركية فيها

في العام 1964 احتفالات بانتهاء المرحلة الأولى من السد العالي في مصر

في العام 1975 فريق تسلق نسائي ياباني ينجح في الوصول إلى قمة جبل إفرست ليكون أول فريق نسائي يصل إلى قمة الجبل

في العام 1988 عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بعد قطيعة دامت 12 سنة

في العام 1989 اغتيال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد وذلك بتفجير سيارته

في العام 1993 انتخاب سليمان دميرل رئيسا لتركيا

في العام 1999 أمير دولة الكويت الشيخ جابر أحمد الصباح يصدر مرسوما أميريًا بإعطاء المرأة حق الترشح والانتخاب في الكويت وقد أسقط مجلس الأمة هذا المرسوم بعد إجراء الانتخابات

في العام 2002 فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 6 مقابل 1 في أكبر نتيجة للقاءات الفريقين عبر التاريخ

في العام 2003 هجوم إرهابي على مدينة الدار البيضاء المغربية وهو ما عرف بتفجيرات الدار البيضاء

في العام 2006 مجلس الأمة الكويتي يوافق على مشروع إعطاء حق الانتخاب والترشيح للمرأة الكويتية وذلك بموافقة 35 عضوًا ورفض 23

في العام 2007 الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يتسلم السلطة رسميًا

في العام 2009 الرئيس السرلنكي ماهيندا راجاباكسا يعلن النصر العسكري على نمور التاميل وذلك بعد 26 عامًا من الحرب الأهلية التي مزقت البلاد

في العام 2015 محكمة مصرية تصدر حكمًا بالإعدام على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و 150 شخصًا من جماعة الإخوان المسلمين

ومن مواليد الـ16 من مايو

في العام 1845 إيليا متشنيكوف عالم أحياء دقيقة روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1908

في العام 1885 منيرة المهدية الفنانة المصرية

في العام 1905 هنري فوندا الممثل الأميركي

في العام 1942 ياسر العظمة الممثل السوري

في العام 1983 المغنية اللبنانية نانسي عجرم

ومن وفيات الـ16 من مايو

في العام 1926 السلطان محمد السادس سلطان عثماني

في العام 1989 الشيخ حسن خالد مفتي الجمهورية اللبنانية

في العام 2006 عبد الله زكريا الأنصاري الأديب الكويتي

