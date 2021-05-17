من ذاكرة اليوم الـ17 من مايو

في العام 1805 محمد علي باشا يتولى حكم مصر ويقوم بتحديثها بعد القضاء على المماليك

في العام 1896 الشيخ مبارك الصباح يتولى حكم الكويت بعد قيامه باغتيال أخويه الحاكم الشيخ محمد بن صباح الصباح والشيخ جراح بن صباح الصباح

في العام 1939 الحكومة البريطانية تصدر الكتاب الأبيض الذي نص على استقلال فلسطين وإقامة دولة تضم العرب واليهود على أرضها

في العام 1940 قوات ألمانيا النازية تدخل مدينة بروكسل البلجيكية في بداية الحرب العالمية الثانية

في العام 1949 المملكة المتحدة تعترف باستقلال جمهورية أيرلندا مع تأكيدها بقاء أيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة

في العام 1977 حزب الليكود يفوز بالانتخابات التشريعية الإسرائيلية ومناحم بيجن يتولى رئاسة الحكومة

في العام 1983 الحكومة اللبنانية تعقد اتفاقًا مع إسرائيل التي وصل جيشها إلى بيروت وقد حدد الاتفاق أسس التعامل بين الدولتين وعرف باسم اتفاق الـ17 من آيار

في العام 1987 المقاتلة العراقية تقصف فرقاطة أمريكية وتقتل 37 شخصًا وذلك في الحرب العراقية الإيرانية

في العام 1994 نقل السلطات المدنية في قطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بعد احتلال دام 27 عامًا وذلك في إطار اتفاقية أوسلو للحكم الذاتي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية

في العام 1995 جاك شيراك يتولى رئاسة فرنسا خلفًا فرانسوا ميتران

في العام 2004 سيارة ملغمة تودي بحياة رئيس مجلس الحكم العراقي الانتقالي عز الدين سليم

في العام 2009 الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي التي كان من بينها فوز 4 سيدات للمرة الأولى في عضوية البرلمان

في العام 2015 بدأ أعمال مؤتمر الرياض للحوار بين الأطراف السياسية اليمنية برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

في العام 2016 تعين كريستيان كير مستشار اتحادي للنمسا بعد أسبوع من استقالة فيرنر فايمان

ومن مواليد الـ17 من مايو

في العام 1886 الملك ألفونسو الثالث ملك إسبانيا

في العام 1897 أود هاسل عالم كيمياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1969

في العام 1940 الممثل المصري عادل إمام

في العام 1966 قصي صدام حسين عسكري وسياسي عراقي ونجل الرئيس العراقي الراحل

ومن وفيات الـ17 من مايو

في العام 2012 المغنية الجزائرية الراحلة وردة



مادة اعلانية