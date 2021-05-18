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من ذاكرة اليوم الـ18 من مايو

من ذاكرة اليوم الـ18 من مايو

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من ذاكرة اليوم الـ18 من مايو
في العام 1000 أخذ البيعة لعبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك مؤسس الخلافة الأموية في الأندلس
في العام 1291 المماليك يسيطرون على مدينة عكا بعد طرد الصليبيين منها
في العام 1803 المملكة المتحدة تعلن الحرب على فرنسا بسبب تدخل نابليون بونابرت في شؤون إيطاليا وسويسرا
في العام 1804 تنصيب نابليون بونابرت إمبراطورًا على فرنسا
في العام 1899 انعقاد مؤتمر لاهاي الأول للسلام بحضور 26 دولة واتفق الحاضرون على حل المنازعات بطرق سلمية وتحديد قوانين الحرب
في العام 1910 الأرض تمر بمدارها بذيل مذنب هالي
في العام 1965 سوريا تنفذ حكم الإعدام بحق الجاسوس إيلي كوهين بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل
في العام 1980 ثوران بركان "سانت هيلين" في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة
في العام 1990 توحيد العملة بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية
في العام 1991 إعلان جمهورية شمال الصومال الانفصالية أو ما يعرف باسم صوماليلاند إلا أنها لم تحظَ بأي اعتراف دولي لكنها تشهد استقرارا أمنيًا عكس باقي أراضي الصومال
في العام 2004 "اتحاد أبناء سخنين" يفوز ببطولة كأس الدولة الإسرائيلي كأول فريق عربي يحقق هذا الإنجاز في إسرائيل، وفي العام نفسه سونيا غاندي تتنازل عن رئاسة الحكومة الهندية بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية

في العام 2006 الحكومة النيبالية تقرر إصلاحات تزيد من الديمقراطية وتقلل من نفوذ العائلة الحاكمة
في العام 2009 سريلانكا تعلن مقتل زعيم منظمة "نمور التاميل" المتمردة في فيلوبيلاي برابهاكاران
ومن مواليد اليوم الـ18 من مايو
في العام 1840 عمر الخيام عالم رياضيات وفيلسوف وشاعر فارسي صاحب رباعيات الخيام وواضع التقويم الهجري الشمسي
في العام 1836 عبده الحامولي الموسيقي المصري
في العام 1868 نيقولا الثاني إمبراطور روسيا الثامن عشر والأخير
في العام 1872 بيرتراند راسل الفيلسوف وعالم الرياضيات والكاتب الإنجليزي الحاصل على جائزة نوبل في الأدب 1950
وفي مثل هذا اليوم الـ18 من مايو يحتفل باليوم العالمي للمتاحف واليوم العالمي للقاح ضد الإيدز

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