من ذاكرة اليوم الـ19 من مايو

من ذاكرة اليوم الـ 19 من مايو

في العام 1268 المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس ينجحون في استعادة مدينة أنطاكيا من يد الصليبيين بعد 170 سنة من احتلالها

في العام 1609 كريستوفور كولومبوس يقوم برحلته الخامسة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي

في العام 1798 الحملة الفرنسية على مصر تتحرك من ميناء طولون بقيادة نابليون بونابرت باتجاه مصر

في العام 1965 سوريا تعلن عن إعدام الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين

في العام 1971 إطلاق يوم ميلاد الداعية الإسلامي مالكوم إكس يوم عطلة في بعض ولايات الاتحاد الأميركي الشمالي تخليدا وتكريما لمسيرة مؤسس حركة أمة الإسلام

في العام 1973 التوقف عن تداول ريال قطر ودبي في كل من الإمارتَين وتأسيس مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تحت مسمى مجلس النقد

في العام 1989 إسرائيل تعتقل مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين

في العام 2001 مقتل الفلاحة الصينية سين زونغ هوا على يد السلطات الصينية لرفضها الخضوع لعملية تعقيم لمنعها من الإنجاب

في العام 2004 بدء محاكمة الجنود الأميركيين المتهمين بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب

في العام 2016 الخارجية المصرية تعلن رسميا تحطم طائرة مصر للطيران رقم 804 قبالة السواحل اليونانية وعلى متنها 66 راكبا

من مواليد اليوم الـ 19 من مايو

في العام 1881 مصطفى كمال أتاتورك مؤسس وأول رئيس لجمهورية تركيا

في العام 1882 محمد مصدق رئيس وزراء إيران

في العام 1890 هوتشي منا الرئيس الأول ومؤسس فيتنام الشمالية

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